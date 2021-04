Arnau celebra 18 anys amb una brillant actuació

El central Arnau ha tornat a ser titular avui amb el Girona i ha completat un magnífic partit. En defensa s'ha mostrat contundent i no s'ha deixat superar per cap dels davanters locals, i sovint fins i tot ha buscat projecció ofensiva. Arnau tot just celebrava avui 18 anys i ha celebrat la majoria d'edat amb una magnífica actuació al Carlos Tartiere, fent tripleta de centrals amb Juanpe i Luna. A l'onze titular avui també hi era un altre producte de la base, Ramon Terrats, i a la segona part han sortit Kebé i Valery.