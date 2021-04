Bárcenas dispara la il·lusió del Girona

Un gran gol de Yoel Bárcenas a l'hora de joc després de rebre una bona assistència de Franquesa ha resolt amb èxit la visita del Girona a Oviedo i ha disparat, encara més, el dret a somiar de l'equip de Francisco. Ja no és pels tres punts, que deixen el Girona a un punt del "play-off" a l'espera del Rayo-Albacete de demà (seran dos si els madrilenys guanyen, i l'Sporting passarà a ser sisè), sinó pel com: amb set baixes i una convocatòria de només 17 homes, l'equip se n'ha sabut sortir sense excessius patiments. A falta de sis jornades per acabar la lliga regular, jugar la promoció és una possibilitat molt real. I veient les prestacions que ofereix l'equip, somiar és de franc. Qui ho havia de dir, unes setmanes enrere.

El Girona ha tingut el partit sota control a la primera part, tot i que també s'ha de dir que no ha tingut ni una sola ocasió per inquietar la porteria de l'Oviedo. El joc era lent, sense ritme, amb posessions molt llargues i poques espurnes de qualitat. El més destacable, cosa que permet fer-se una idea del que es veia a la gespa, ha estat el canvi en l'equip local de Blanco per Borja Sánchez poc després de la mitja hora perquè el davanter argentí estava adolorit per un cop al coll que s'havia fet a l'inici del partit. Els asturians, amb l'entrada de l'extrem, han millorat i tot i que tampoc han tingut cap aproximació de perill real, han tancat els visitants els últims deu minuts. Edgar, amb un cop de cap, ha sigut el qui més a prop ha estat de moure el marcador.

El primer xut a porta del Girona ha arribat al minut 60, poc després que Stuani rellevés Nahuel Bustos. La pilota ha acabat a corner, i en la sortida del servei de cantonada, Monchu ha tingut la segona ocasió visitant. Bárcenas no ha perdonat en la tercera. Bona jugada de Franquesa per la banda esquerre, que connecta amb el panameny dins l'àrea i aquest, tot sol, sap retallar i inventar-se un golàs per avançar el seu equip. Amb passat a l'Oviedo el curs passat, no l'ha volgut celebrar. El Girona tenia el partit on somiava amb poc menys de mitja hora per davant.

El duel s'ha obert. L'Oviedo ha tingut tres ocasions prou clares en accions de Rodri que la defensa gironina no ha sabut controlar, però el Girona també hauria pogut sentenciar amb el segon en una contra d'Stuani i Monchu que Franquesa ha enviat als núvols. La incertesa del marcador ha posat emoció als últims minuts, tot i que l'Oviedo no ha trobat la manera d'inquietar l'àrea de Juan Carlos. La victòria vola cap a Girona. I el Girona, vola cap al "play-off".

Oviedo: Femenias, Johanesson (Borja Valle, min. 68), Grippo, Arribas, Lucas Ahijado, Sangalli, González, Tejera, Leiva, Blanco (Borja Sánchez, min. 32) i Obeng (Rodri, min. 68);

Girona: Juan Carlos, Couto, Juanpe, Arnau Martínez, Luna, Monchu, Ramon Terrats (Kebé, min. 68), Cristóforo, Franquesa, Bárcenas (Valery, min. 82) i Bustos (Stuani, min. 58);

Gol: 0-1, min. 63, Yoel Bárcenas;

Àrbitre: Sagués Oscoz; Va amonestar els local Borja, Sangalli, Rodri i Nahuel;

Estadi: Nuevo Carlos Tartiere. Sense públic.