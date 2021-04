Sylla es lesiona al bíceps femoral dret en l'última sessió abans de viatjar

Ningú va dir que seria fàcil. I encara menys amb una plantilla curta d'efectius que només fa que empitjorar a mesura que s'acosta el final de temporada. Els minuts a les cames pesen i els futbolistes se'n ressenteixen. Mamadoy Sylla ha estat l'últim a caure, després d'acabar de trencar-se en l'última sessió matinal del Girona abans de viatjar cap a Oviedo, on avui es juga la primera de les set finals que poden portar als gironins de caps al play-off d'ascens a Primera Divisió. Hi ha molt en joc a causa de l'empat de l'Sporting a Saragossa i les set baixes que acumula l'equip haurien de quedar en una simple anècdota per al bé dels de Montilivi. Es diu ràpid.

Francisco ja va avisar a la prèvia que estava a l'espera de jugadors tocats i que no decidiria la llista de convocats fins a última hora. Doncs bé, no hi va entrar Sylla. El vallesà pateix una lesió en el bíceps femoral de la cama dreta i està pendent de fer-se més proves per conèixer l'abast exacte del seu pronòstic i, per tant, el temps de recuperació. Caldrà veure si podrà arribar al partit amb el Tenerife, dissabte que ve.

La baixa del davanter se suma als lesionats Samu Sáiz, Pablo Moreno i Bernardo Espinosa i per als sancionats Aday Benítez, Santi Bueno i Gerard Gumbau per al partit d'avui a Oviedo. Pablo Moreno, que es troba en la recta final de la seva recuperació, no ha arribat a temps. De la mateixa manera que Samu Sáiz amb una lesió als isquiotibials de la cama dreta. Si tots dos evolucionen favorablement, reapareixeran dissabte vinent contra el Tenerife. Haurà d'esperar més Bernardo. El colombià pateix una ruptura al bessó de la cama esquerra i no reapareixerà fins al mes vinent. Tindrà sort si arriba al partit a Lorgonyo.

Sigui com sigui, les baixes segueixen sent el principal maldecap de Francisco. El que semblava un contratemps marcat per una pretemporada express, s'ha acabat convertint en el pa de cada dia del tècnic que no fa gaire reconeixia que «mai» s'havia trobat en una situació similar i que no hi ha cap altra opció que «confiar» amb els que estan disponible. De fet, veure les darreres jornades de l'equip il·lusiona i sembla que l'andalús ha fet el més difícil: convertir les adversitats en oportunitats perquè tothom vulgui ser-hi.

És el cas de Sylla. El vallesà ha recuperat l'instint golejador després d'apagar-se a mig curs . Va veure porteria contra el Saragossa en un partit rodó per als de Francisco, en el qual van marcar els tres davanters. Cristhian Stuani i un Nahuel Bustos que per fi somriu a Girona amb el seu segon gol. L'argentí té tots els números de ser titular al Nuevo Tartiere per suplir la baixa de Sylla.