«Les baixes ens han fet forts, tenim collons per seguir tirant endavant»

Escoltant Francisco, un pot fer-se a la idea de les peripècies que està vivint a Girona. El tècnic va complir ahir el seu partit número 50 al capdavant de l'equip i les ha vist de tots els colors. Segurament, el que més l'ha condicionat han estat les baixes. Fins a set n'hi havia ahir davant l'Oviedo i la imatge que va descriure després de la victòria representa bastant la situació dels gironins: «Quan Mamadou va lesionar-se, vam donar per finalitzat l'entrenament perquè teníem por que caigués algú més. Vam mirar-nos tots i vam dir: ´Som els que som però hem de tirar endavant'».

Francisco ha aconseguit treure «el millor» del Girona, sobretot ara que «el canvi de sistema està donant fruits». Conscient que l'equip depèn d'ell mateix va recordar que «encara no hem aconseguit res» però «estem preparats per les sis finals que queden i la pròxima és amb el Tenerife».

«És un ambient fantàstic de victòria. Ho és avui -ahir per al lector- i ho era la setmana passada. Veníem minvats per les baixes però tenen collons per tirar endavant. Estem molt orgullosos. Ha estat un partit molt complet amb dificultats. Estem preparats per a les properes sis finals que ens queden, sense saltar-nos la pròxima, que és amb el Tenerife».

«L'equip havia de sumar punts i superar moments difícils per estar ben posicionats quan arribés el moment. El canvi de sistema ens ha donat fruits i estem en el millor moment perquè el dia a dia és molt bo i l'afrontem com si fos l'últim. No hem d'oblidar que no hem aconseguit res i que hem de centrar-nos en el pròxim partit».

«Quan Mamadou va lesionar-se, vam aturar-nos immediatament perquè no caigués ningú més, vam mirar-nos a la cara i vam dir: ´Som els que som però hem de tirar endavant i competir per endur-nos els tres punts'. Aquestes situacions ens han fet forts com a grup. Som solidaris, sabem patir i tirar-ho endavant. Estem molt contents, hem celebrat l'aniversari de l'Arnau. Gent molt jove amb ganes. O Stuani que ha sortit mitja hora i ens dona la vida».

«L'empat després del Lugo va ser el mes difícil perquè tothom ho va veure difícil i va deixar de creure-hi menys els jugadors. Jo els ho veia a la cara. Ho vam afrontar units com un equip i aquest ha sigut el camí. Hem de centrar-nos en el dia a dia».

«No som favorits. Seria equivocar-nos. Hem de saber d'on venim i quin procés ens ha dut fins aquí sense sortir-nos del guió. Seria equivocar-nos per la dinàmica que portem. No podem fixar-nos en el rival perquè això no esta a les nostres mans».

«Era un partit complicat. El camp s'ha assecat molt ràpid i costava circular amb rapidesa, que és el que volíem. Han jugat un joc directe i a vegades costa de contrarestar. Sabíem que si deixàvem la porteria a zero tindríem opcions. Portem dues victòries seguides i intentarem la tercera».

«No he vist res a les jugades des del terreny de joc. He vist un equip que ha anat a buscar la victòria des del principi com el Girona. Ells han perdut molt temps a la primera part, jo m'he queixat i ningú ha dit res».