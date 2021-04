Emilio Gutiérrez deixa el Girona per ser el president de l'Atlético Nacional

Emilio Gutiérrez deixa el Girona per ser el president de l'Atlético Nacional

Emilio Gutiérrez viu els seus últims dies a Girona. Integrat a l'estructura esportiva de l'equip des del City Group i present en el dia a dia gironí des del 2017 arran de l'ascens a Primera Divisió, el colombià deixarà Girona per tornar al seu país, Colòmbia, i presidir l'Atlético Nacional de Medellín. Gutiérrez estrenarà el càrrec a partir de la setmana que ve tot i que el club ja ha anunciat el seu nomenament. El colombià ha estat un dels principals nexes entre el Girona i el Manchester City els últims anys a través de la gestió de l'staff tècnic, on ha treballat amb Pablo Machín, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué, Pep Lluís Martí i també Francisco Rodríguez. Gutiérrez, doncs, canvia la gespa de Montilivi per la principal cadira del club d'Antioquia.