Franquesa supera la COVID amb una assistència de gol i jugant el partit sencer

Si algú que no està al dia de l'actualitat del Girona va veure el partit d'Enric Franquesa al Nuevo Tartiere, no hagués dit, ni de bon tros, que acaba de superar la covid-19. Ja no només per les seqüèl·les que pugui deixar la malaltia, sinó perquè el confinament domiciliari que hi ha imposat per se va fer que el de Sant Cugat es perdés més d'una desena d'entrenaments amb el grup. A banda, dels enfrontaments amb el Rayo i Saragossa. Un factor determinant per mantenir l'estat de forma del futbolista i que va passar desapercebut amb Franquesa contra l'Oviedo.

El vallesà va complir al carril esquerre davant la baixa d'Aday, jugant tot el partit sencer. «Al llarg d'aquesta temporada hi ha hagut moments de tot, però l'equip ha demostrat que és competitiu. Lluitarem fins al final», assegurava després de la seva reaparició a l'onze titular. Francisco va introduir fins a cinc canvis respecte a la victòria contra el Saragossa, condicionat per fins a set baixes del primer equip. Una vegada més, el Girona va sobreposar-se amb un gol de Yoel Bárcenaper sumar tres punts d'or: «És una victòria molt important i més fora de casa, que és complicat en aquesta competició. Això ens dona confiança per encarar el proper partit i intentar apropar-nos més a l'objectiu».

El següent pas serà superar aquest dissabte una altra final (en queden sis) contra el Tenerife a Montilivi (16 h). Franquesa ho té clar. «Sense mirar-ho com una pressió hem de seguir amb aquesta dinàmica i confiança. Fa unes jornades hi havia gent que no creia en nosaltres, però ara disfrutem, juguem bé i hem de seguir aquesta línia», apuntava. El lateral cedit pel Vila-real va ser un dels encarregats de fer arribar pilotes a l'àrea amb centrades ben intencionades. Les primeres no van trobar rematador, però sí que ho va fer amb la participació en el gol de Bárcenas. I és que Franquesa va ser l'assistent. Fins i tot, va tenir el segon a les seves botes després de rebre una centrada de Monchu. El seu xut, però, se'n va anar als núvols.

Qui també tornava a entrar a la convocatòria després de perdre's dos partits per haver donat positiu per coronavirus va ser Valery Fernández. L'escalenc va entrar al minut 82 per substituir a Bárcenas, tot i que no va mostrar-se tant fres sobre el terreny de joc com Franquesa. Els dos futbolistes van tornar dimecres passat als entrenaments i tot just van tenir quatre dies per preparar-se.