El Girona farà dues ampliacions de capital per enfortir la seva economia

Al desembre passat, el Girona va anunciar que necessitava 8 milions per cobrir el pressupost de 23'8 milions d'euros previst per aquesta temporada. La dràstica reducció d'ingressos per culpa de la pandèmia i sobretot el fet de no pujar a Primera Divisió va deixar el Girona amb molt escanyat econòmicament i amb el límit salarial sobrepassat. El club va dir que per cobrir aquests 8 milions es podia fer mitjançant retallades, vendes de jugadors o ampliació de capital. S'ha mirat de reduir despeses amb les sortides de Ramalho, Muric i Suárez al gener però han estat quantitats massa petites.

És per això que el Girona ha anunciat aquest migdia dues ampliacions de capital per enfortir a seva economia. La primera és d'un import 3,9 milions d'euros per compensació de crèdits als accionistes arran d'un préstec que van fer al març i que el club els hi torna amb accions. La segona ampliació serà, ja dinerària, de fins a 16.000.000 d'euros malgrat que segurament no caldrà arribar-hi. Quan s'acosti el 27 de maig, data de la junta general extraordinària, el club especificarà de quan haurà de ser realment la segona ampliació.

Segons ha explicat el Girona en un comunicat l'objectiu d'aquestes dues operacions és millorar la tresoreria dell club i poder fer front a les pèrdues projectades a final de temporada 20/21, així com reduir l'excés del límit del cost de plantilla tal i com marquen les normes de LaLiga. Les ampliacions es faran independentment de la categoria on jugui el Girona el curs que ve, ara que l'equip ha recuperat les opcions de disputar el "play-off" d'ascens gràcies a la millora experimentada en les darreres jornades.