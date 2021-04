El Girona tanca la jornada a dos punts del "play off" després de l'empat del Rayo

El Girona ha tancat la jornada, finalment, a dos punts del "play off" d'ascens a Primera després de l'empat del Rayo contra l'Albacete (2-2). Els madrilenys s'enfilen fins els 57 punts, els mateixos que el cinquè, l'Sporting, mentre que els de Francisco són setens amb 55 després del triomf de diumenge a Oviedo (0-1). Ha sigut una jornada productiva perquè els gironins han retallat dos punts a madrilenys i asturians. Una derrota del Rayo hauria deixat el Girona a un de la promoció, i per moments, aquest escenari ha semblat factible amb la remuntada momentànea dels manxecs (del 0-1 a l'1-2), però al minut 87 Bebé ha aprofitat un error defensiu visitant per salvar almenys la igualada.

El partit havia començat molt bé per el Rayo, que ha marcat als dos minuts amb un remat de cap de Saveljilch. Els locals, però, s'han adormit i a la segona part l'Albacete ha sigut molt superior. Tant que ha trobat l'empat en un clar penal de Mario Suárez que ha transformat Álvaro (min. 62) en una acció que ha significat també l'expulsió del jugador del Rayo per doble groga. Amb un home més els visitants han fet l'1-2 (Manu Fuster, min. 73) en una contra, però un desajust defensiu ha tornat a condemnar l'Albacete, que s'ha hagut de conformar amb un punt (2-2) en rebre el gol de Bebé.