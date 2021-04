El Girona enforteix la seva economia amb dues ampliacions de capital

Sembla que comença a sortir el sol a Montilivi per tots costats. A la bona ratxa que encadena l'equip de 16 dels últims 21 punts possibles que li han permès acostar-se a tocar del play-off , s'hi afegeix una altra notícia positiva. Aquesta, als despatxos, o més ben dit, al calaix, on, d'ençà de la pandèmia, no hi entra gaire res. I falta que fa. El Girona va anunciar ahir dues ampliacions de capital per valor de 3,9 milions d'euros la primera i de fins a 16 milions la segona, que han de permetre l'entitat corregir el dèficit d'aquest curs i l'excés de límit salarial que se li ha permès.

El desembre passat, el Girona va anunciar que necessitava 8 milions per cobrir el pressupost de 23,8 previst per a enguany. La dràstica reducció d'ingressos per culpa de la pandèmia i sobretot el fet de no pujar a Primera va deixar el Girona molt escanyat econòmicament i amb el límit salarial sobrepassat. El club va dir que per cobrir aquests 8 milions es podia fer mitjançant retallades, vendes de jugadors o ampliació de capital. S'ha mirat de reduir despeses amb les sortides de Ramalho, Muric i Suárez al gener però han estat quantitats petites. És per això que el Girona ha engegat les dues ampliacions de capital, per enfortir la seva economia. La primera és d'un import 3,9 milions d'euros per compensació de crèdits als accionistes. És a dir, els propietaris del Girona van injectar 4 milions d'euros el mes passat i ara el club els els torna amb accions. La segona ampliació serà, ja dinerària, de fins a 16.000.000 d'euros malgrat que segurament no caldrà arribar-hi. Quan s'acosti el 27 de maig, data de la junta general extraordinària, el club especificarà de quan haurà de ser realment la segona ampliació. Per assistir a la junta caldrà acreditar tenir 1.784 accions. Aquests moviments no haurien d'alterar l'entramat accionarial. És a dir, el City Group és el màxim accionista (47%), l'empresari bolivià Marcelo Claure, el segon (35%) i Pere Guardiola, el tercer amb un 16% del paquet.

Aquestes dues operacions ajudaran a millorar la tresoreria del club i poder fer front a les pèrdues previstes a final d'aquesta temporada 2020-21. Al mateix temps, també serviran per reduir l'excés del límit del cost de plantilla tal com marquen les normes de LaLliga, que li ha permès sobrepassar-lo arran del context de la pandèmia actual. El Girona té oficialment un límit de 4,1 però LaLliga li ha permès excedir-lo.