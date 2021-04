L'Almeria ultima la destitució de Jose Gomes i l'arribada de Miroslav Djukic

La paciència al propietari de l'Almeria Turki Al-Sheikh ha durat 36 jornades. L'empat a Miranda de Ebro de diumenge (1-1) ha acabat de fer decidir el saudita que tocava un canvi de timó a la banqueta. En aquest sentit, el club andalús perfilava ahir a la nit els últims detalls de la destitució de Jose Gomes i l'arribada del nou entrenador que, tot sembla indicar que serà Miroslav Djukic. El serbi, de 55 anys, va dirigir la temporada passada l'Sporting de Gijón i abans havia passat per també per les banquetes de l'Hèrcules, a Segona A i del Còrdova, València i Valladolid a Primera Divisió. Als castellans, a més a més, els va pujar a Primera (2011-12). El relleu de Djukic per Gomes serà el primer del curs a l'Almeria. La temporada passada, pel club hi van passar cinc entrenadors: Óscar Fernández, Pedro Emmanuel, Guti, Mario Silva i Jose Gomes, que va arribar per disputar el play-off d'ascens a Primera contra el Girona.