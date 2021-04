Reacció brutal per retallar 5 punts en 6 partits al sisè lloc

L'agònic empat contra el Lugo de fa un parell de mesos (1-1) a Montilivi va salvar un punt i evitar, possiblement, l'execució d'una decisió més dràstica per la qual algú al club apostava. Aquella setmana abans de viatjar al camp del Las Palmas va ser «la més dura» des que és a Girona, segons ha reconegut Francisco alguna vegada. L'equip s'havia despenjat altre cop fins als 7 punts de les posicions de play-off i el panorama pintava molt negre. El to i el posat del tècnic a les videoconferències de premsa era baix i preocupant, segurament conscient que quelcom no rutllava i que se l'estava jugant. Al Gran Canària però, l'equip va despertar de cop i amb un equip farcit de joves i poc habituals va endur-se els tres punts (1-2). Aquella victòria va suposar el tan esperat punt d'inflexió en una temporada farcida d'entrebancs. Tant que ahir l'equip, amb 55 punts, va tancar la jornada finalment a dos de la promoció després de l'empat del Rayo amb l'Albacete (2-2).

El triomf a Las Palmas no va permetre acostar-se a la sisena posició però sí que va servir per iniciar una ratxa de resultats que s'enfila ja a 16 dels 21 últims punts. Va caldre un altre cop d'efecte perquè la plantilla s'ho creiés. Aquest va arribar després d'un partit fluixíssim contra l'Albacete en què només un afegit màgic va evitar que tot se n'anés en orris (2-1). La distància tornava a ser de 4 punts.A partir d'aquí, el Girona s'ho va creure i, aferrats al sistema talismà dels tres centrals, va començar una retallada -es van situar a 3 punts- que ni la derrota a Vallecas contra un rival directe que va tornar a allunyar els de Francisco a 6 punts, ha frenat. Després d'aquella derrota han arribat dos triomfs més: Saragossa (3-0) i Oviedo (0-1) que han permès tornar a acostar-se a l'objectiu del play-off.

L'equip, doncs, ha estat capaç d'eixugar 5 punts en 6 partits al sisè (Rayo, 57) i té a la mateixa distància l'Sporting, cinquè, que només ha sumat un dels últims dotze punts en joc. Resten encara 6 jornades i es dispara l'optimisme. I més veient com ja no és un el rival a perseguir sinó que, a més a més dels madrilenys s'hi ha afegit també l'equip asturià, que ve a Montilivi el 16 de maig.