El decisiu duel entre el Girona i l'Sporting podria tenir públic

El 7 de març de 2020 va ser l'últim dia que Montilivi va acollir un partit de la Segona Divisió A amb públic a les seves graderies. Un total de 7.914 espectadors van veure des de la seva localitat com el Girona no passava de l´empat contra l'Albacete (1-1) en la darrera jornada abans de l'aturada obligatòria per la pandèmia. Des de llavors, un cop represa la competició, els partits sempre s'han jugat sense aficionats als estadis. Ni la passada temporada ni tampoc en la present. L'escenari, però, podria canviar. La metxa la va encendre el programa El Larguero de la Cadena SER. Allà s'hi explicava que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de la mà de José Manuel Franco, mandatari del Consell Superior d'Esports (CSD), han acceptat la possibilitat d'obrir els estadis al públic. La proposta estaria ja al damunt de la taula del ministeri de Sanitat, el que tindria l'última paraula.

Un cop s'acabi l'estat d'alarma, el proper 9 de maig, la intenció és permetre l'entrada d'aficionats als camps de futbol de les dues principals categories, Primera i Segona Divisió. Seria en les quatre últimes jornades del campionat. O en les dues, en els pitjors dels casos tot depenent dels indicadors sanitaris. Una mesura que també seria benvinguda als pavellons de la Lliga ACB de bàsquet.

Per tant, si la proposta tira endavant, el Girona podria jugar els seus dos últims partits de Lliga regular amb públic a les graderies de Montilivi. No hi hauria aficionats visitants i tampoc s'ompliria l'aforament. Però ja seria un primer pas. De ser així, el retorn dels espectadors a l'estadi es produïrà el cap de setmana del 15 i 16 de maig. Just quan ha de rebre l'Sporting, rival directe en la pugna per fer el play-off d'ascens. L'altre partit, una setmana després, seria a casa amb l'Alcorcón. En el cas de fer la promoció, si aquesta mesura s'ha tirat endavant també es jugarien amb públic una o dues eliminatòries. De moment, el Girona no en té constància i des de LaLliga ningú s'ha posat en contacte amb el club per així explicar-ho ni tampoc s´ha enviat cap nou protocol que reculli aquesta nova situació, encara que l'organisme sí que hi està treballant.

Aquest retorn dels espectadors seria amb aforaments limitats, es parla d'un 25%, que a Montilivi serien poc menys de 3.000 espectadors. Si la mesura comença el cap de setmana del 8-9 de maig, el Girona l'estrenarà a Logronyo. Afectaria les últimes cinc jornades de Segona, categoria que acaba el 30 de maig, i quatre de Primera, que es clausura una setmana abans. A fora tocaria visitar amb públic el Logronyès, el Màlaga i el Cartagena, i a casa hi passarien l'Sporting i l'Alcorcón. El govern també estudia permetre l'entrada d'aficionats només per a les dues darreres jornades del campionat, en cas que Sanitat ho estimi més convenient.

Tot esperant veure cap a on deriva tot això, cal recordar que aquest curs, però, sí que hi ha hagut aficionats a Montilivi. Van ser 510 les persones que van veure la victòria del sènior femení contra el Saragossa i 487 les que van seguir el Girona B-Europa, de la Tercera Divisió, amb derrota per la mínima dels d'Àxel Vizuete.

El cas és que a dia d'avui la mesura no està aprovada. No és ferma al cent per cent. Però és una opció que es troba al damunt de la taula de l'executiu espanyol. En va parlar ahir María Jesús Montero, portaveu del Govern i alhora Ministra d'Hisenda, tot deixant clar que s'està estudiant aquesta possibilitat: «No estem en condicions de confirmar cap qüestió al respecte però sí que estem treballant en aquesta direcció. Actuarem sempre en relació amb aquesta matèria respecte als esdeveniments esportius segons les autoritats sanitàries», es va limitar a dir.