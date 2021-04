El Girona és l'aspirant que arriba més en forma

El Girona viu el millor moment de la temporada. La ratxa de 16 punts dels últims 21 possibles ha impulsat l'equip fins a tocar dels llocs de play-off d'ascens. La retallada respecte al Rayo Vallecano i l'Sporting de Gijón, dos equips, sobretot els asturians, que ja es veien amb el bitllet garantit fa setmanes, ha estat notable i ha deixat el Girona en disposició de lluitar seriosament per entrar a la promoció. De fet, els gironins depenen d'ells mateixos per aconseguir-ho i si guanyen els sis partits que els resten de Lliga, ho aconseguiran perquè l'Sporting és un dels rivals que ha de passar per Montilivi aquest tram final. «L'important és arribar a les últimes jornades», repeteixen una temporada i una altra els que en saben. El Girona arriba llançat a aquests darrers partits de la lliga regular després d'una temporada farcida de problemes de tots tipus i on, tot i això, Francisco ha estat capaç de mantenir activat el vestidor fins a aconseguir-ne treure la millor versió.

El Girona s'ha situat a dos punts de la promoció després de retallar-ne cinc en sis jornades. En aquest sentit, d'entre els quatre aspirants a les dues places encara no adjudicades (Almeria i Leganés s'entén que difícilment s'ho deixaran perdre), el conjunt blanc-i-vermell és el que arriba més en forma al tram final. Així ho evidencien els números de les últimes set jornades en què, de 21 punts possibles, els gironins han estat capaços d'aconseguir-ne 16 gràcies a les victòries contra Las Palmas (1-2), Albacete (2-1), Ponferradina (3-1), Saragossa (3-0), Oviedo (0-1) i l'empat a Sabadell (2-2). El Rayo Vallecano n'ha sumat 11; el Ponferradina, 10, mentre que l'Sporting, només 6. Sens dubte, la sèrie dels asturians és la pitjor de tots els aspirants. En set partits el Girona els ha retallat deu punts, i a Gijón ja tremolen.

Els de David Gallego han empatat tres partits (Alcorcón, Sabadell i Saragossa) han perdut contra Mirandés, Tenerife i Oviedo i només han aconseguit guanyar un partit. Això sí, a Vallecas contra el Rayo (0-1). Per la seva banda, el Rayo viu de la doble victòria a Almeria i contra el Girona que, juntament amb un 0-3 a Alcorcón han estat els tres únics triomfs en aquests set partits. Els d'Andoni Iraola van perdre contra l'Sporting i el Mirandés i les dues últimes jornades no han passat de l'empat contra UD Logronyès (0-0) i Albacete (2-2). Per últim, el Ponferradina ha guanyat dos partits: Lugo i Almeria, ha perdut contra el Girona i la resta tot han estat empats (Oviedo, Leganés, Fuenlabrada i UD Logronyès).

Amb sis partits endavant, i encara que Francisco només pensi en el Tenerife, és interessant analitzar el calendari dels rivals del Girona en la lluita pel play-off. Aquest cap de setmana, els gironins reben un Tenerife que s'ha quedat en terra de ningú i ve d'una decepció a l'Heliodoro contra el Castelló (1-1). Per la seva banda, l'Sporting ha de visitar un Leganés que encara somia amb l'ascens directe, i el Rayo jugarà dilluns a la Nova Creu Alta contra un Sabadell que s'hi juga la vida. Per la seva banda, el Ponferradina es desplaça a Las Palmas. Els gironins, llavors hauran de visitar la UD Logronyès i rebran l'Sporting, en el que tothom confia que sigui el partit decisiu en aquesta lluita ferotge per un bitllet al play-off. Els de Francisco, després, visitaran el Màlaga, que previsiblement no s'hi jugarà res i acabaran la Lliga contra dos equips que segurament lluitaran per evitar el descens com l'Alcorcón a Montilivi i el Cartagena a fora.

A banda de visitar Butarque dissabte i Montilivi d'aquí a tres setmanes, l'Sporting ha de rebre un Lugo que se la jugarà i el Las Palmas, que ho té tot fet. Les dues últimes jornades, els de Gallego visitaran el sempre complicat camp del Fuenlabrada i acabaran al Molinón contra l'Almeria, que si podria jugar el factor camp a la promoció. Per la seva banda, Rayo ha d'enfrontar-se a tres equips que lluitaran pel descens com el Sabadell i el Castelló a fora i, el Lugo a Vallecas. Els altres tres rivals seran el Leganés, el Fuenlabrada i l'Oviedo. Un calendari, sens dubte, complicat. Per últim,el Ponferradina també té tres rivals de la part baixa com l'Albacete a casa, i el Castelló i el Sabadell, a fora. Tot i això, els del Bierzo han de rebre un Espanyol que, segurament ja haurà pujat i en l'última jornada el Mallorca visitarà el Toralín, potser també amb l'ascens al sarró.