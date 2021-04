Rubi és converteix en el nou entrenador de l'Almeria

Joan Francesc Ferrer, Rubi, és l'escollit per dirigir l'Almeria. El club, que fa pocs dies feia fora el portuguès José Gomes, ha triat el maresmenc per aconseguir el desitjat ascens a la Primera Divisió. A la ciutat des d'ahir dimarts, Rubi el seu primer entrenament aquesta mateixa tarda i debutarà aquest cap de setmana amb el seu nou equip. Ha signat fins el 2023 i el club ja ha fet oficial la seva arribada.

Als seus 51 anys, torna a entrenar després de desvincular-se del Betis el passat mes de juny. Al seu currículum també hi apareix una experiència a l'Espanyol després d'aconseguir l'ascens a la màxima categoria amb l'Osca. Just a on hi va estar a punt d'arribar amb el Girona la temporada 2012/2013. Aquell any, al capdavant del conjunt blanc-i-vermell, va aconseguir una meritòria quarta posició i va caure en l'última eliminatòria del play-off, precisament, davant l'Almeria.

L'equip andalús ha sumat només dos punts dels últims dotze possibles, però encara és el tercer classificat, tot i que té l'ascens directe lluny (sis punts) quan queden encara mitja dotzena de jornades per disputar-se.