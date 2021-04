Antonio Luna: «Ens hem guanyat a pols el dret a somiar»

Antonio Luna, lateral esquerre del Girona, ha comparegut aquest migdia per valorar la situació de l'equip i també el seu moment personal, assegurant que a dia d'avui l'equip arriba "molt fort" i havent-se "guanyat a pols" el "dret a somiar" amb la classificació per la promoció d'ascens. El "canvi de dibuix" i l'haver "trobat el millor rendiment" de cadascú són, al seu parer, la clau que expliquen el bon moment del col·lectiu.

"Ara mateix estem retallant punts. Fa un mes tothom ens donava per morts i fins i tot aquí a dins del vestidor també ho vèiem força complicat. Arribem molt forts i ens hem guanyat a pols el dret a somiar i que la gent ens consideri com un candidat seriós a la promoció. Quan els de dalt veuen que un equip ve de baix amb molta força els pot entrar la por. Ho hem d'aprofitar començant per dissabte, que tenim un partit súper important", ha valorat.

Luna demanava que "tant de bo" i "ni que sigui per unes hores" el Girona guanyi al Tenerife i es pugui "veure en zona de play-off". També ha reconegut que "mai" havia fet de central abans i que es va estrenar fa poques setmanes al camp del Rayo. Sobre la lesió que el va tenir bastant de temps sense jugar ha admès que "m'ha perjudicat moltíssim" però que no té cap dubte de la professionalitat dels serveis mèdics del club. "Tothom ha treballat al màxim perquè jo tornés el més aviat possible, el que passa és que el cos de cadascú actua d'una manera diferent".