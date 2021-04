«A Girona m'hi veig un mes, no tinc cap oferta de renovació»

No fa ni un any que és a Girona, però Francisco Rodríguez ha tingut temps de viure una autèntica muntanya russa d'emocions. Moments de tota mena. Alegries i decepcions. Just ara que l'equip rutlla i atrapar el play-off és a l'abast, el tècnic concedia una entrevista a RAC1 per abordar el seu present al club i el seu futur a curt termini. «Encantat» a l'equip i també a la ciutat, explica que la seva principal preocupació ara mateix és guanyar el Tenerife i no mirar més enllà. Ni molt menys, pensant en la propera temporada.

«A Girona m'hi veig un mes. Aquesta és la realitat. Perquè no tinc contracte i estic centrat en el que ara mateix tinc. No hi ha cap oferta de renovació perquè el club està treballant en d'altres coses i jo en l'aspecte esportiu. Ara els contractes valen poc. El que ens interessa és acabar bé i després ja parlarem i els estaré molt agraït per tot».

Viu ara un moment dolç l'equip, instal·lat en el setè lloc a dos punts de la promoció gràcies a una ratxa de resultats. Però poques setmanes enrere la realitat era una altra i fins i tot el càrrec del mateix Francisco havia pogut perillar. «No he patit en cap moment, però és cert que la dinàmica no era bona. S'havien creat unes expectatives falses. L'any ha sigut molt difícil i ningú s'ho pot imaginar. Ens n'hem sortit perquè en els moments durs hem estat junts i ara estem més units que mai». Per al tècnic, el «canvi» arriba al camp del Las Palmas. «Al descans vam fer un pas endavant. Les cares no eren d'alegria perquè perdíem i es deia que potser no estava en el meu millor moment. Els jugadors això ho percebien. Ens vam mirar a la cara i vam tirar endavant». Confessa que els «dubtes» de veritat els va tenir al final de l'última temporada. «Sabia com seria de difícil l'any següent. Només cal veure que a Oviedo, diumenge passat, hi havia un únic futbolista que va jugar aquell partit de play-off amb l'Elx. Però vaig acceptar quedar-me amb totes les conseqüències».