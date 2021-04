L'Almeria lliga Rubi fins al 2023 amb l'objectiu de tornar a la Primera Divisió

Al Juegos Mediterráneos d'Almeria hi va perdre un ascens a Primera Divisió amb el Girona i ara, vuit anys després, hi torna per fer-se càrrec de l'equip local amb l'objectiu de dur-lo, precisament, a la màxima categoria. Ell és Joan Francesc Ferrer, Rubi, l'escollit de la directiva per rellevar el portuguès José Gomes, destituït aquest passat dilluns amb el conjunt andalús tercer a la classificació, però havent sumat nomes dos punts dels últims dotze en joc.

Amb l'ascens directe gairebé impossible perquè el Mallorca, segon a la taula, és a sis punts de distància, el club ha decidit fer un cop de timó per aquestes últimes jornades de Lliga. S'ha decantat per Rubi, a Almeria des de dimarts negociant un contracte que el lligarà a l'entitat fins el 30 de juny del 2023.

Ahir mateix, amb tot acordat, va dirigir el seu primer entrenament. Va ser a la tarda i a porta tancada a l'estadi Juegos Mediterráneos. Just on hi debutarà aquest cap de setmana rebent l'Oviedo. El maresmenc, de 51 anys, estava sense equip des que la temporada passada va ser cessat com a tècnic del Betis. Abans havia dirigit l'Espanyol, on hi va arribar procedent d´un Osca al que va dur a Primera. També va dirigir el Girona el curs 12/13 amb un meritori quart lloc i un ascens frustrat, precisament, a Almeria.