Francisco recupera fins a cinc futbolistes per rebre el Tenerife

Francisco ha destacat a la prèvia del partit de demà contra el Tenerife a Montilivi (16 h) que s'espera un rival diferent a l'anada. A més, el Girona comença a veure la llum després de diverses jornades minvat per les bauxes i podrà tornar a comptar amb Gumbau, Santi Bueno, Aday, Samu Sáiz i Bernardo, mentre que Sylla i Pablo Moreno seran baixa.

Guanyar demà el Tenerife significaria entrar a la zona de play-off a l'espera dels partits del Rayo i de l'Sporting. Per aquest motiu, Francisco ha declarat que "és el partit més important de la temporada. No només perquè entraríem a la zona de promoció sinó perquè és el proper encontre que juguem". Per intentar sumar els tres punts, el tècnic andalús tindrà al seu abast cinc jugadors que la setmana passada van ser baixa per sanció -Gumbau, Santi Bueno i Aday- o per lesió -Samu Sáiz i Bernardo.

No obstant, i sabedor que si aconsegueixen els tres punts de Montilivi estarien entre els sis primers, Francisco no li vol donar importància a la posició: "ara mateix no em veig en situació de play-off. El que visualitzo és guanyar i competir bé per aconseguir el nostra objectiu. Perquè la victòria pot ser circusntancial ja que restarien encara cinc partits".

D'aquests cinc darrers duels que tindrà el Girona després de superar el partit contra el Tenerife, en dos d'ells -els que es jugaran a Montilivi- podria donar-se la possibilitat que torni el públic. "Tinc moltíssimes ganes que a Montilivi hi hagi gent. Vull que pateixin i guanyin amb nosaltres. Però no sabem del cert si es podrà fer. El que sabem amb certesa és que la Lliga està treballant per fer-ho possible. Aviam si Sanitat ens ho permet", ha dit.

Per acabar Francisco, que va complir la cinquantena de partits a la banqueta gironina contra l'Oviedo, ha volgut deixar un missatge d'optimisme per aquells que volen que segueixi: "tant de bo el millor moment amb el Girona estigui per arribar".