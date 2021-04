El gol arriba per fi quan el Girona més el necessita

El canvi de sistema. L'esclat de Cristhian Stuani. La revifalla de Mamadou Sylla. L'eclosió de Yan Couto. El paper dels joves. De motius per explicar el bon moment que viu el Girona n'hi ha a cabassos. Però un és més determinant que la resta. Les victòries només s'expliquen quan hi ha gols pel mig i aquests per fi han arribat. Els trobava a faltar l'equip de Montilivi, al que li costava una barbaritat veure porteria. Després d'una primera volta acceptable pel que fa a la puntuació però desastrosa en l'aspecte ofensiu, ha sigut en aquests dos últims mesos quan s'ha destapat en atac. Són vuit jornades consecutives marcant. El que és inèdit des que Francisco Rodríguez és al timó de la nau.

Va ser el 7 de març l'últim cop que el Girona es va quedar sec. Derrota per 0-1 a casa amb l'Almeria. Un altre zero a favor i ja se n'acumulaven uns quants aquesta temporada. Fins a tretze cops l'equip havia estat incapaç de marcar. Impossible mantenir una regularitat aquests números. La constància ha arribat quan per fi s'ha afinat la punteria. El canvi de dibuix, passant a jugar amb dos puntes, tres centrals i un parell de carrilers, d'una banda ha fet que Juan Carlos encaixi més, però de l'altra ha disparat el comptador golejador. Des d'aquella desfeta a Montilivi no s'ha fet altra cosa que marcar. I els resultats, com no podia ser de cap altra manera, han arribat.

Són 15 gols en vuit jornades. Gairebé a dos gols per partit. Una mitjana increïble, tenint en compte els primers mesos de competició. El Girona ha marcat de manera consecutiva contra el Lugo (1-1), Las Palmas (1-2), Albacete (2-1), Sabadell (2-2), Ponferradina (3-1), Rayo Vallecano (2-1), Saragossa (3-0) i Oviedo (0-1). El que explica haver pogut sumar 17 dels últims 24 punts en joc, acostant-se al play-off mantenint ben vives les esperances de jugar la promoció d'ascens.

En els últims vuit partits ha sigut capaç de fer només un gol menys que en tota la primera volta. Perquè en les 21 primeres jornades del campionat, el Girona en va comptabilitzar 16. En són ja 22 de gols en el que va de segon tram del calendari, quan encara la Lliga no s'ha acabat. És ara mateix el novè equip més anotador de la Lliga. Difícil d'imaginar mesos enrere. Ara en són més a favor (38) que no pas en contra de gols (34). Una dinàmica que s'ha capgirat fa ben poques setmanes.

Durant aquest període més recent, des d'aquella desfeta amb l'Almeria, dos jugadors han recuperat el seu olfacte. En les darreres vuit jornades, Cristhian Stuani ha fet 3 gols, dos d'ells des del punt de penal, mentre que en són quatre els que comptabilitza Mamadou Sylla. El pitxitxi, però, pateix una lesió muscular i ja no va poder jugar a Oviedo a l'espera de veure quant de temps haurà d'estar de baixa. Han contribuït en aquesta faceta Samu Sáiz i Nahuel Bustos, amb dues dianes cadascú. També han marcat Gumbau, Bárcenas, Santi Bueno i Yan Couto.



La defensa també millora

El 2021 ha vingut acompanyat d'una punteria més afinada, però també era veritat que els números defensius, notables durant bona part del curs, havien empitjorat. Cada dos per tres, l'equip encaixava. Sort que davant estava més inspirat, perquè si no es fa molt difícil anar sumant punts, totalment necessari per arribar a qualsevol objectiu. Aquesta inèrcia negativa, però, s'ha tallat de socarrel i de nou els guarismes en l'aspecte defensiu tornen a ser prou bons. El porter Juan Carlos s'havia passat dotze jornades consecutives encaixant. Del 23 de gener, l'últim cop que havia deixat la porta a zero, fins el 10 d'aquest mes d'abril, amb una derrota al camp del Rayo, que no feia altra cosa que rebre com a mínim algun gol en contra.

El panorama ha canviat. Contra el Saragossa (3-0) a l´estadi i també al camp de l'Oviedo (0-1) aquest últim diumenge. Dues jornades seguides sense encaixar. Són 195 minuts, comptant tots dos partits i també el tram final del duel a Vallecas, just després del gol d'Isi Palazón. No és ni de bon tros la millor ratxa de la temporada, però per alguna cosa es comença. Almenys, ha contribuït a les dues últimes victòries, importants per acostar i de quina manera l'equip en la lluita pel play-off. En total, ja són 14 les vegades que el porter del Girona ha tancat un partit sense rebre cap gol en contra. Comptant les 12 vegades que ho ha fet Juan Carlos a la Lliga i dues més amb Arijanet Muric sota pals a la Copa.