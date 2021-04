Una única derrota amb el Tenerife a Montilivi

Són ja vuit les vegades que el Tenerife ha visitat Montilivi al llarg de la història i només una vegada el Girona hi ha perdut. D'això ja en fa un grapat d'anys. Va ser el mes de juny del 2009 quan el 0-1, obra de Kome, li va servir al conjunt llavors entrenat per José Luis Oltra per certificar el seu ascens matemàtic a la Primera Divisió. Des de llavors que no ha tornat a repetir victòria. És més, els gironins han sigut capaços de guanyar en quatre ocasions: 4-2 (10/11), 2-0 (14/15), 1-0 (15/16) i el també 1-0 de la temporada passada, amb gol de Cristhian Stuani de penal. L'estadística la completen tres empats. Un 2-2 (13/14) i un 1-1 (16/17) a la Lliga i també un 0-0 (14/15) a la Copa amb classificació inclosa.