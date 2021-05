«Aquest és el camí per estar més a prop de l'objectiu»

La pressió del Tenerife

"Estic d'acord que el Tenerife ha pressionat, però estic satisfet perquè el Girona està implicat defensivament i sap patir. Portem tres partits sense encaixar. I això és important. Estem molt contents pels tres punts".



La segona part

"No ha sigut buscat. El rival ens ha tirat enrere. Ens costava més arribar i no teníem el partit preparat per atacar a l'espai amb Cristhian i Yoel. Ens ha tocat guanyar patint. A la primera part hem dominat".



Atrapar el play-off

"Té molta importància perquè portem tres partits amb la porteria a zero i tres victòries consecutives. Sumem 58 punts".



Enric Franquesa

"Abans de la COVID estava a un nivell fantàstic. Li toca jugar en una posició que li ve molt bé, però no vull personalitzar. Aday també està llest o Jordi que no participa últimament i que hi és en el dia a dia. Em centro en l'equip i que a qui li toqui jugar sumi per estar més a prop del nostre objectiu".



El vestidor

"La fotografia és d'equip. Tothom està endollat, independentment si juguen o no. Aquest matí veia l'equip desitjant participar i que tothom estigui bé. Ningú està fotut amb mi ni res per no jugar. Aquest és el camí. Treball, treball i treball".



Tercera porteria a zero

"Estem defensant molt bé. Des dels puntes fins als centrals. Juan Carlos intervé poc però quan ho fa té una concentració enorme. Tant de bo segueixi al nivell que està".



Stuani i Couto, advertits

"No mirem cap targeta. És cosa d'equip i si algú ha d'estar sancionat per ajudar l'equip, serà així. No mirarem res d'això. Hi ha molta gent per jugar. Luna va fer dos partits fantàstics i avui li ha tocat estar fora. Em guio amb qui estigui a punt per al rival".