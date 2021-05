Un àrbitre català xiula el Girona-Tenerife

Canvi d'última hora de l'àrbitre principal que havia de xiular el Girona-Tenerife d'aquesta tarda. El col·legiat basc Aitor Gorostegui Fernández-Ortega que estava designat per venir a Montilivi ha donat positiu per coronavirus i no s'ha pogut desplaçar.

Com a recurs d'urgència s'ha recorregut a l'igualadí Rubén Ávalos Barrera que ha estat l'encarregat d'arbitrar el partit. Es tracta d'un fet inusual, tenint en compte que segons el reglament un àrbitre de Catalunya no podria xiular a un equip català. En casos d'emergència, però, sí que es permet.