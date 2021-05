Cinc altes per alimentar el dret del Girona a somiar

Dret a somiar. Que ningú s'atreveixi a prendre-li al Girona, l'equip més en forma dels que aspiren al play-off, de ser dins dels sis primers a l'acabar la temporada. Seria un esclat d'alegria per a una afició que encadena massa decepcions des del descens a Segona. I ves per on en una temporada que semblava que no aniria enlloc, un 16 de 21 en els últims partits ha deixat l'equip a tocar de l'objectiu. De fet, guanyant avui el Tenerife, el Girona dormirà entre els sis primers degut al fet que Sporting i Rayo s'enfronten demà contra el Leganés a Butarque (18.15) i dilluns contra el Sabadell a la Nova Creu Alta (18.00) respectivament. Primer, arribar-hi. I després, ja tocarà mantenir-s'hi.

L'escenari és el més oportú. Per la bona ratxa que duu l'equip, que ve de guanyar a Oviedo tot i acumular set baixes, i pel clima que s'ha generat a l'entorn. A més Francisco pot somriure perquè avui té cinc altes. Fins a cinc jugadors recupera l'entrenador gironí respecte a la setmana passada al Carlos Tartiere. Samu Sáiz i Bernardo ja han rebut l'alta mèdica, mentre que Santi Bueno, Gumbau i Aday tornen després d'haver complert sanció. Qui encara no podrà vestir-se de curt serà el màxim golejador Mamadou Sylla per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta; ni el jove atacant Pablo Moreno que des del 2 d'abril no pot jugar degut a una lesió a l'isquiotibial de la cama dreta que l'havia d'apartar, en principi, entre una i dues setmanes dels terrenys de joc.

No obstant això, no val a badar. Perquè ja s'ha pogut observar durant el transcurs de la present temporada que quan més maldades li van les coses al Girona millor se'n sap ensortir. Qui no recordal'empat èpic a Almeria amb 8, o el partit contra l'Espanyol a l'RCDE Stadium on es va aconseguir esgarrepar un1-2 amb només 14 jugadors de la primera plantilla? O sense anar tan lluny. Només cal fixar-se el duel de la setmana passada contra l'Oviedo on Francisco va haver de confeccionar un 11 de circumstàncies degut al bon grapat de baixes que li complicaven la tasca. En va sortir victoriós i els resultats dels rivals directes van acompanyar. «Durant tota la setmana ja sabíem que recuperaríem jugadors tant per sanció com per lesió. Entenem que Sylla i Pablo Moreno es troben a la recta final de la seva recuperació i creiem que els tindrem disponibles la setmana vinent», comentava el tècnic gironí ahir a la prèvia contra el Tenerife.

Amb això, Francisco podrà posar sobre la taula les seves cartes preferides per fer front un Tenerife que no perd des de fa quatre jornades. L'esquema no és cap interrogant. Ja s'ha vist que tot i comptar amb numerors baixes el 3-5-2 és innegociable des de la jornada 28 quan es va rebre l'Almeria a casa. La fórmula, que recorda a la dels millors anys amb Pablo Machín a la banqueta, està conformada per tres centrals que podrien ser Bernardo, Santi Bueno i un Arnau Martínez que tot i la seva joventut està signant unes actuacions ben meritòries. Tot i tenir un reguitzell ampli de disponibles a la defensa, Luna o Juanpe també podrien ocupar aquesta posició. Yan Couto, que li ha guanyat la posició a un Jordi Calavera que va començar el curs amb molt de protagonisme, ocuparia la banda dreta. L'esquerre és una incògnita ja que podria jugar amb Franquesa, Valery o Aday. Davant d'aquesta línia de tres centrals o cinc defenses, un mig del camp format per Cristóforo que està anant de menys a més en aquesta temporada, Ramón Terrats i Monchu. Tot i que també Gumbau té números de participar des de l'inici del partit. La referència ofensiva està clara: Nahuel Bustos, Yoel Bárcenas i Cristhian Stuani, que segons Francisco es troba al cent per cent, seran els tres puntes d'atac. Pel que fa a la porteria no cal trencar-s'hi gaire el cap. Juan Carlos serà qui estarà a sota els pals un cop més després de sumar dues jornades consecutives sense encaixar gol.

Francisco ja va admetre ahir que «és el partit més important de la temporada» perquè segons ell «és el proper». Havent complert els seus primers 50 partits, té el Girona a les portes de la promoció. Va arribar al club a finals de juny passat, a sis jornades per acabar l'anterior lliga, i l'ascens directe se li va escapar per poc. A la promoció, la Primera es tocava amb els dits però l'Elx va esmicolar el somni. Ara tant ell com el club poden tenir una nova oportunitat per completar allò que no va assolir mesos enrere.

El Tenerife, visitant plàcid

La d'avui serà la novena visita del Tenerife a Montilivi. D'ençà el primer cop que va trepitjar l'estadi gironí, els insulars només han pogut sumar una victòria: va ser el mes de juny del 2009 quan van vèncer 0-1 gràcies al gol del camerunès Kome que els va certificar l'ascens a Primera Divisió. Des de llavors, el Girona li ha sapigut plantar cara i ha aconseguit quatre victòries i tres empats. Aquestes bones dades a casa es contraposen amb els darrers cops que s'han vist les cares. Dues desfetes en els últims dos partits jugats a terres canàries. Enguany 2-0 i els curs passat per 1-0.

Luis Miguel Ramis, tècnic visitant, estarà novament condicionat pels nombrosos futbolistes amb problemes físics que no podran jugar demà, a més del sancionat Javi Alonso. Segueixen sense estar disponibles Àlex Muñoz, Álex Bermejo, Ramon Folch, Gio Zarfino i Borja Lasso.

Sí que s'ha recuperat Jacobo González i Suso Santana torna a la convocatòria després de complir un període de deu dies d'aïllament, per contacte estret amb un positiu de covid-19.