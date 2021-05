Francisco «No visualitzo estar dilluns al 'play-off', primer vull guanyar»

Millor no pot arribar el Girona avui al seu partit contra el Tenerife. Ho fa immers en una dinàmica positiva que fa que el sisè lloc estigui més a prop que mai. De fet, si aquesta tarda es guanya dormiran en lloc de promoció. Per vèncer els canaris, Francisco no haurà de fer càlculs impossibles per confeccionar un esquema ja que recupera peces importants com són Bernardo, Santi Bueno, Aday, Gumbau i Samu Sáiz. Per contra Sylla i Pablo Moreno seran un altre cop baixa.

«Durant tota la setmana sabíem que recuperaríem jugadors. Recuperem per sanció Gumbau, Aday i Santi Bueno i per l'alta mèdica a Samu Sáiz i Bernardo. Els qui no hi podran ser encara són Mamadou Sylla i Pablo Moreno que segueixen la seva evolució i esperem que la setmana vinent ja estiguin a disposició. Pel que fa Stuani està la cent per cent. Com la resta de la plantilla».

«M'agrada guanyar. Si guanyem ja sabem que entrem de manera provisional a play-off. Demà (avui) és el partit més important de la temporada per molts factors: és el més proper i perquè ens faria estar entre els sis primers. Hem d'estar centrats per guanyar però no serà fàcil perquè és un rival complicat el Tenerife i ens ho posarà complicat».

«No sabia que a aquestes altures la temporada passada teníem tres punts menys. Tenir 55 punts té una importància brutal. Però això ja s'ha aconseguit i hem de mirar al partit del Tenerife. La temporada passada era un moment diferent perquè enguany he pout estar amb l'equip durant tota la temporada».

«El Tenerife ens va fer molt mal a la primera volta. Vam tenir una segona part dolenta, amb una expulsió. Ens va saber jugar molt bé i té jugadors molt importants que podrien estar en qualsevol equip de Segona. A més tenen un gran entrenador. No ens haurem de relaxar, hem de jugar millor que contra l'Oviedo per aconseguir la victòria més plàcidament».

«No em veig en la situació d'arribar dilluns essent equip de play-off. Visualitzo la victòria del partit del Tenerife perquè és l'objectiu més proper. Vull competir bé per ser superior al Tenerife. No ens hem vist durant tot l'any entre els sis primers, hem d'anar partit a partit. I si arriba dilluns i estem dins dels sis primers serà circumstancial ja que encara restaran cinc jornades per disputar. Durant tota la setmana he trasmès que l'equip estigui enfocat al rival de demà (avui) ja que els altres dos equips que lluiten per estar al play-off han dejugar també i això ja no depén de nosaltres. El que sí que depén és guanyar el proper partit».

«Tant de bo el millor moment amb el Girona estigui per arribar. Ara puc dir que em quedo amb el partit de l'Espanyol allà perquè anàvem molt mermats de jugadors. També he de dir que el pitjor moment va ser la final de l'any passat contra l'Elx. Espero que aquest any es repeteixo amb el resultat a favor nostre».

«Tinc ganes d'acabar bé. El realment important i el que m'importa és que la gent tingui una bona opinió de mi, de la meva feina aquí. El que hem de tenir clar ara és l'objectiu i anar tots a per aquest. Girona és una ciutat que m'encanta. M'encantaria poder conèixer l'afició del Girona a l'estadi ja que no he pogut encara gaudir d'ells. La gent que està al meu voltant està molt involucdrada amb la meva tasca i estic molt còmode amb això».

«Tinc moltes ganes que torni el públic a Montilivi. Juguem i vivim per ells. Tant de bo puguin entrar en els darrers dos partits de la lliga per donar-nos l'escalf, seria important. Volem gaudir i dedicar-lis les nostres victòries. No sé com està la situació, sabem que la Lliga està veient la possibilitat però no ens han dit al cent per cent que es donarà. Veurem si Sanitat ho permet».