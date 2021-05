El somni del play-off ja és una realitat (1-0)

Anecdòtic o no, el Girona aquesta nit se n'anirà a dormir com a equip de play-off. La candidatura a la promoció és ferma i així ho ha confirmat la victòria d'aquesta tarda contra el Tenerife a Montilivi (1-0). Un gol d'Enric Franquesa a la primera part ha permès superar el Rayo i l'Sporting amb un punt més (58). Això sí, els dos rivals encara han de disputar aquesta jornada però si més no la pressió afegida hi és. El més important de tot són les sensacions que desprenen els de Francisco per convertir el seu somni en una realitat. S'agraden, hi confien i lluitaran fins al final encara que s'hagi de patir. Una ratxa de 19 punts dels últims 24 i deixar la porteria a zero per tercera vegada consecutiva ho expliquen tot.

Les bones notícies van arribar ahir quan Francisco anunciava a la prèvia que recuperava fins a cinc efectius per rebre el Tenerife i que Cristhian Stuani es trobava al cent per cent. En conseqüència, l'uruguaià ha sortit d'inici al costat d'un Yoel Bárcenas que la setmana passada va guanyar-se la titularitat. També ha tornat a l'onze Santi Bueno per reforçar l'esquema de tres centrals amb Juanpe i Arnau. Així com Gerard Gumbau al mig del camp al costat de Cristóforo i Monchu. A la porteria, Juan Carlos.

Han necessitat el seu temps els gironins per sentir-se còmodes. El Tenerife s'ha adjudicat la pilota als primers minuts, dificultant l'arribada a camp contrari. Kakabadze ha avisat amb un xut desviat i Luis Miguel Ramis ha hagut de fer el primer canvi per la lesió de Carlos Ruiz. Cap al primer quart d'hora de joc, però, el Girona ha començat a treure's la son de les orelles. Monchu ha desaprofitat la primera ocasió amb una rematada maldestra a les mans del porter Dani Hernández, després de rebre una assistència de Bárcenas en una jugada originada per Franquesa (min. 15). No ho ha fet el lateral de Sant Cugat. Franquesa s'ha quedat ben a gust per obrir la llauna amb un cacau a l'escaire (min. 32). Ha rebut una pilota morta refusada per la defensa del Tenerife en la sortida d'un córner i no s'ho ha pensat dues vegades per superar Dani Hernández a plaer. També ha estat a punt Stuani amb un cop de cap a passada de Franquesa, però el porter ho ha impedit amb una gran aturada (min. 35).

El Girona ha seguit insistint fins al descans, topant amb els de Ramis que gairebé aconsegueixen l'empat quan han tornat dels vestidors. Sipcic l'ha tingut amb un xut massa alt i també Shashoua, veient com li refusaven pel damunt del travesser. I Fran Sol amb una rematada a fora. S'hauria de patir. Però el triomf no es podia deixar escapar de cap manera. És per això que Francisco ha fet els primers canvis fent entrar Samu Sáiz i Nahuel Bustos per Bárcenas i Stuani, que tenia targeta. Ha agafat una mica d'aire el conjunt blanc-i-vermell, tenint un altre cop la pilota i frenant el Tete que ja s'olorava l'empat amb una arribada de Vada (min. 78). El Girona il·lusiona. L'afició ha recuperat els nervis previs i l'alegria del final. Això només pot ser bo. Caldrà estar ben atents als partits del Rayo i l'Sporting.



FITXA TÈCNICA



Girona: Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau, Franquesa (Valery, min. 91), Monchu (Terrats, min. 82), Cristóforo (Kébé, min. 82), Gumbau, Yoel Bárcenas (Samu Sáiz, min. 69) i Stuani (Nahuel Bustos, min. 69).

Tenerife: Dani Hernández, Kakabadze (Shaq Moore, min. 64), Sipcic, Carlos Ruiz (Alberto Jiménez, min. 14), Pomares, Sergio González (Jorge, min. 84), Aitor Sanz, Vada, Valera (Nono, min. 64), Shashoua (Apeh, min. 64) i Fran Sol.

Gols: 1-0, min. 32: Franquesa.

Àrbitre: Ávalos Barrera (c. català). Ha amonestat Stuani, Yan Couto (Girona); Aitor Sanz, Apeh (Tenerife).

Estadi: Montilivi, sense públic.