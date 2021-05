Excepcionalment, ahir va xiular el Girona-Tenerife un àrbitre del comitè català. L'igualadí Rubén Ávalos Barrera va ser designat a última hora a causa del positiu per coronavirus del basc Aitor Gorostegui Fernández-Ortega, que havia de ser l'àrbitre principal. Normalment un col·legiat no podria xiular un equip del mateix territori on està adscrit, però es va permetre perquè es tractava d'una emergència.