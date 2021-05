«Som un equip i aquest és l'únic camí»

El Girona és un equip de cap a peus. I el màxim responsable n'és Francisco Rodríguez. El tècnic va reconèixer que va tocar «guanyar patint» el Tenerife però el més important és que «tots els futbolistes estan endollats, independentment si juguen o no». «Aquest és el camí. Treball, treball i treball, i que tothom sumi per estar més a prop del nostre objectiu», afegia. De fet, amb el triomf d'ahir a Montilivi s'hi va arribar -a falta dels partits del Rayo i l'Sporting- i per això destacava haver aconseguit 58 punts i una ratxa de tres victòries amb la porteria a zero seguides. «Estem molt contents», admetia.

«Estic d'acord que el Tenerife ha pressionat, però estic satisfet perquè aquest equip per guanyar ha de treballar molt bé defensivament. És un equip implicat i que sap patir. Portem tres partits sense encaixar. No sempre es pot guanyar per més gols de diferència en aquesta categoria. A la primera part, hem sigut superiors i ells a la segona han tingut més opcions perquè es juguen poc, els queda poc per salvar-se i els jugadors que tenen són de qualitat. Portaven quatre partits sense perdre. Estic molt content perquè l'equip s'ha sabut adaptar al que ens proposaven. Estem molt contents pels tres punts».

«No ha sigut buscat. El rival ha sabut fer-ho millor a la segona part, ha corregit i ens ha tirat enrere. S'han trobat a gust amb la pilota i ens han incomodat. Ens costava més arribar i no teníem preparat per atacar a l'espai amb Cristhian (Stuani) i Yoel (Bárcenas). Ens hem fet forts defensant a camp propi. Ens ha tocat guanyar patint i això és de valorar. Estem molt satisfets perquè no és fàcil. Estic molt orgullós de tots perquè tothom deixa l'aspecte individual a un costat i se centra en l'equip».

«La victòria té molta importància perquè portem tres partits amb la porteria a zero i tres victòries seguides contra rivals incòmodes. Hem millorat les prestacions i sumem 58 punts. Ens posem per sobre el Rayo Vallecano i l'Sporting, amb un partit menys, però hem de centrar-nos en nosaltres. No podem controlar el que faci la resta. No mirem més enllà. Ens centrarem en el Logronyès i a recuperar efectius».

«Abans de la covid estava a un nivell fantàstic, recordo els partits amb el Ponferradina i Sabadell. Li toca jugar a ell en una posició que li ve bé. No vull oblidar que tenim jugadors com Aday, que també està per jugar i competir al màxim nivell. O Jordi (Calavera) que porta temps sense jugar però hi és en el dia a dia. No vull centrar-me en individualitats, sinó en l'equip i que a qui li toqui jugar estigui al cent per cent. Cal sumar per estar més a prop del nostre objectiu».

«La fotografia és d'equip, tothom està endollat independentment si juguen o no. Aquest matí -ahir per al lector- veia l'equip desitjant participar i que tothom estigui bé. Això és molt important per un entrenador. No hi ha ningú fotut amb mi o amb l'equip per no jugar. Aquest és el camí. Si mirem una altra cosa, la fotografia s'espatllarà. Hem de centrar-nos en nosaltres, competir i cada dia ser millors. Treball, treball i treball. Queda poc» .

«Estem defensant molt bé. Des de l'esforç dels puntes fins als centrals. Tothom sap què ha de fer, encara que el rival ens obligui moltíssim. Juan Carlos intervé poc però quan ho fa té una qualitat i concentració enormes. Tan de bo intervingui poc i que quan ho faci segueixi al nivell que està».

«No mirem les targetes (Stuani i Couto, amb les d'ahir, en tenen quatre). És cosa d'equip i si algú ha d'estar sancionat per ajudar l'equip, serà així. No mirarem res d'això. Ja va passar amb Gumbau, Aday i Santi. Hi ha molta gent per jugar. Luna va fer dos partits fantàstics i li ha tocat estar fora».

victòria contra el tenerife per dormir al «play-off». Un gol d'Enric Franquesa va permetre al Girona sumar tres punts d'or. 1 Cristhian Stuani va tornar a ser titular ahir per rebre el Tenerife a Montilivi. F

2 Juanpe disputant-se una pilota amb Sipcic. F

3 Minut de silenci en memòria de l'expresident del Girona Toni Madeo. F