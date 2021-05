El Girona atrapa l'Sporting, que empata a Butarque (0-0)

Una jornada més, el Girona continua retallant punts als equips que li van al davant a la classificació. Després de guanyar dissabte al Tenerife gràcies a un gol d'Enric Franquesa a la primera meitat, avui ha vist com l'empat entre Leganés i Sporting (0-0) li ha permès retallar dos punts a tots dos conjunts.

Els de Francisco perden això sí una posició i ara són sisens, però tenen els mateixos punts que un Sporting que fa cinc jornades que no guanya i quatre que és incapaç de marcar. Si els asturians van per davant a la taula és perquè tenen una millor diferència de gols. El Leganés és quart, amb quatre punts més.

Per saber si tanca o no la jornada en posicions de play-off, el Girona haurà d'esperar a veure què fa demà dilluns el Rayo Vallecano. Necessita una derrota dels madrilenys al camp del Sabadell. Un empat no serviria perquè el Rayo és només un punt per sota i té l'average a favor (0-0 a Montilivi i 2-1 a Vallecas).