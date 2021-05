En acabar la roda de premsa postpartit, Francisco va tenir un record per a Emilio Gutiérrez que des d'ahir ja no forma part del cos tècnic del Girona. Va agrair-li el «companyerisme» i «tot el que m'ha donat des del primer dia». Gutiérrez s'acomiadarà a principis de setmana de l'equip per ser el president de l'Atlético Nacional.