Pendents de l'Sporting avui i del Rayo demà

Deia Francisco la setmana passada que no sabia si li agradava més jugar abans o després que els rivals. «L'important és guanyar el nostre partit i, el que puguin fer els altres no ho podem controlar», recordava. El Girona va fer la feina ahir superant el Tenerife i anant-se'n a dormir cinquè, en posicions de play-off. Això farà que el tècnic andalús, com la majoria d'aficionats blanc-i-vermells, estigui molt pendent del partit d'aquesta tarda que juga l'Sporting al camp del Leganés i també, del duel de demà al vespre del Rayo Vallecano a Sabadell. En aquest sentit, el Girona només continuarà en posicions de promoció d'ascens si un dels dos rivals directes, Sporting o Rayo, perd. Si tant andalusos i madrilenys puntuen o guanyen, el Girona en sortirà, sigui per puntuació o per pitjor average general i particular (amb el Rayo).

El duel a Butarque podria convertir també el Leganés en un rival directe del Girona. Els madrilenys són a tres punts dels gironins i si avui perdessin entrarien de ple en la lluita per no ser setè. Tot i això, per als interessos gironins la derrota de l'Sporting es perfila com més bon negoci. En aquest sentit, i per mirar de treure pressió a l'equip, ahir el tècnic dels asturians David Gallego deia que «el Girona ni em preocupa ni m'ocupa». Per la seva banda, el Rayo ha de visitar demà un Sabadell que s'hi juga la vida. Els madrilenys no podran comptar amb el migcampista Mario Suárez, sancionat.

D'ençà de la victòria a Las Palmas de mitjan març el Girona ha posat la directa. L'equip ha sumat sis victòries contra Las Palmas (1-2), Albacete (2-1), Ponferradina (3-1), Saragossa (3-0), Oviedo (0-1) i Tenerife (1-0), un empat contra el Sabadell i ha encaixat només una derrota a Vallecas (2-1). Tot plegat ha fet que l'equip hagi sumat 19 punts dels últims 24 i s'hagi impulsat, provisionalment, fins a la cinquena posició.