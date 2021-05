La seguretat defensiva guia l'escalada cap al «play-off»

LES IMATGES DE LA VICTÒRIA. 1 El carriler vallesà Enric Franquesa s'avança a l'extrem britànic del Tenerife, Samuel Shashoua, en la jugada que suposaria l'únic gol del partit d'ahir a Montilivi. F

2 L'entrenador del Girona Francisco Rodríguez es queixa d'una acció al quart àrbitre, el català Garcia Verdura. F

Ahir a Montilivi no es va veure cap gran partit de futbol. Sí que el Girona va tenir un darrer quart d'hora de primera part força bo però la realitat és que es va mostrar força espès i a mercè del Tenerife durant tota la segona part. De fet, durant la represa, els de Francisco no van xutar a porteria. El mèrit doncs de la victòria d'ahir rau, doncs, en la gran feina defensiva que va fer el Girona. Començant per la pressió dels davanters i acabant per un Juan Carlos que malgrat no haver d'intervenir en oportunitats de gol, sí que va aportar seguretat amb la pilota als peus i en les sortides. La gran tasca de contenció es va veure completada amb l'aportació golejadora d'Enric Franquesa per arrodonir la tarda. Els tres punts permeten alimentar el somni d'un play-off que el Girona ja ha atrapat, a l'espera de què fan els rivals.

No en vol parlar gaire el vestidor de la promoció. És la consigna del grup. A poc a poc, amb bona lletra i en silenci, el Girona ha aconseguit enfilar-se fins a les posicions de privilegi quan ningú en donava un duro. En aquest sentit, Juan Carlos recordava ahir al final del partit que després de la derrota a Vallecas de fa unes setmanes (2-1), «molta gent es pensava que se'ns havia escapat definitivament» l'opció d'entrar al play-off. «L'any és molt llarg. Veig com treballa l'equip i com remena les peces el míster... Això és futbol i no se sap mai, però estem fent moltes coses bé per poder assolir aquest lloc», assegurava l'exporter del Rayo Vallecano i l'Elx, entre d'altres.

A diferència de molts altres dies, Juan Carlos no va haver de fer intervencions salvadores ahir contra el Tenerife. El porter gironí encadena ja tres partits sense encaixar cap gol i aquest és un altre de les claus del bon moment del Girona. L'equip ha deixat la porteria a zero contra el Saragossa (3-0) a l'estadi, al Nuevo Carlos Tartiere davant l'Oviedo (0-1) i ahir altre cop a Montilivi contra el Tenerife (1-0). Tres victòries consecutives que han reforçat les aspiracions de disputar el play-off del Girona en aquest tram final de temporada. A més a més, aquests tres partits han permès arranjar una mica l'average general, que ara és de +5 i allargar, alhora, una ratxa que ja és ara de 19 dels últims 24 punts possibles. «Quan no s'encaixen gols, sempre s'està més a prop de guanyar i guanyar, dóna una perspectiva diferent de tot», assegura Juan Carlos. El porter no promet gaire res en aquestes cinc jornades a l'afició blanc-i-vermella, «únicament el cent per cent de la nostra entrega per aconseguir quelcom bonic i especial per tothom».

La dedicatòria de Franquesa

El gran protagonista del partit va ser ahir Enric Franquesa. El defensa de Sant Cugat del Vallès va ser un dels jugadors més destacats tant per les seves incursions pel carril esquerre a l'atac com pel bon desgast físic. Tot plegat va fer que no pogués més en l'afegit i hagués de ser substituït per Valery Fernández. Abans però, a la primera part, va tenir temps d'enviar el refús de Dani Hernández a la sortida d'un córner a gol amb una ceba marca de la casa amb la seva cama esquerra. La diana va valer tres punts d'or per al Girona i una doble satisfacció per a Franquesa. «Estic molt content pel gol perquè tenia ganes de marcar i poder-li dedicar a la meva àvia, que es va morir fa unes setmanes», confessava.

El jugador cedit pel Vila-real segueix fil per randa el discurs de Francisco. «No ens hem d'obsessionar amb la paraula play-off. Cal continuar amb aquesta dinàmica, jugant bé i gaudint per arribar al final de la temporada amb opcions», deia. En aquesta mateixa línia, Franquesa subratllava que l'equip «va a més». El vallesà considera que la tasca del míster al vestidor permet que tots els jugadors, juguin o no, estiguin activats i puguin rendir quan els toqui competir sobre el terreny de joc. «Fem les coses bé. Estem amb confiança i molts jugadors en bona forma física. Si continuem en aquest camí, amb confiança, els resultats arribaran».

Amb el d'ahir, Franquesa va marcar el seu tercer gol de la temporada. El primer l'havia aconseguit al Nou Castàlia en la victòria contra el Castelló (0-1) i l'altre el va aconseguir en l'empat al camp, precisament del seu últim equip, el Mirandés (3-3).