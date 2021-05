Un gol de Priego alimenta el somni amb un triomf contra el Vilafranca

A còpia d'orgull. El Girona B va guanyar ahir el Vilafranca a Riudarenes (1-0) gràcies a un gol solitari de Joel Priego a la segona part. Els nervis que hi havia entre els dos equips pel que hi havia en joc van impedir que fos un duel còmode per a ningú, però els d'Axel Vizuete van sobreposar-se als entrebancs per alimentar el somni i seguir vius en la lluita per l'ascens a la segona RFEF. Són quarts amb 43 punts, un menys que el tercer i segon -pugen els dos primers i l'Europa ja té un dels bitllets-, i tenen encara un partit pendent contra el Terrassa. De fet, els gironins ho van tenir magre per preparar-se contra el Vilafranca perquè van haver d'aturar l'activitat per un únic cas de covid-19 a l'equip i només van poder entrenar un parell de dies.

A diferència de l'anada a Vilafranca, aquest cop no va ser tan plàcid. Li va costar al Girona B dur a terme la seva proposta contra un rival que volia fer-se amb el control. David López va avisar amb un xut al travesser, mentre els gironins intentaven trenar les jugades. Se sentien a gust amb la pilota, tot i no tenir-la tant com haurien volgut, i sinó neutralitzaven el Vilafranca sense problemes. Jona va aturar amb seguretat una centrada de falta d'Oribe (min. 22).

Més clara va ser l'ocasió de Pachón. I és que el davanter va veure com una rematada de cap sortia llepant el pal (min. 30). També va provar-ho Jofre Cherta enviant una falta llunyana a fora. Abans del descans els de Vizuete van tenir-ne un parell més sense encert en els metres finals.

El pas pels vestidors va anar bé als blanc-i-vermells. Van sortir amb les idees renovades i disposats a trobar el gol. Tan s així que a la mínima que van poder, Joel Priego va obrir la llauna amb el que seria el 1-0 definitiu. Va fer-ho possible una assistència de Sergi Benítez que Priego va engaltar avançant des de la segona línia (min. 51).

El Girona B s'aferrava al triomf contra un Vilafranca que no volia renunciar de cap manera a l'empat. És per això que va aparèixer Jona. El porter va estar excepcional per mantenir el marcador a favor. Primer traient a córner un cacau d'Oribe amb una gran estirada i després una altra vegada. En una acció impossible per al porter, sort van tenir els gironins que el cop de cap de Mejia sortís llepant el pal. A part d'això, els de Vizuete donaven la sensació que podien trobar el segon en qualsevol moment. A punt va estar Alex Sala però el porter del Vilafranca va impedir-ho, així com un xut de Jofre arran d'una gran jugada personal.