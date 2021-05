La Lliga veu "discriminatòria i incoherent" l'absència de públic

La incògnita de si el Girona i la resta de clubs de Segona A i Primera podran disputar algun partit amb públic aquesta temporada continua oberta. Des de LaLliga ja tenen el protocol establert i a punt per quan les condicions sanitàries de la pandèmia ho permetin però, la ministra de Sanitat, Carolina Darias ha assegurat que no considera "aconsellable" que entri gent als camps als estadis encara. LaLliga, en resposta a les declaracions de la ministra, afirma que es tracta d'una decisió "discriminatòria i incoherent", que espera que es "reconsideri". A més a més demana una reunió urgent amb l'ACB, "l'altra gran perjudicada".

LaLiga ha sol·licitat el retorn del públic "segons la situació sanitària de cada Comunitat Autònoma, relegant-les-hi la decisió final i respectant totes les mesures oportunes, igual que està passant fins al moment amb diversos espectacles esportius i de qualsevol altra mena". Exposa a més, en un comunicat, que "la sol·licitud de la tornada del públic als estadis ha estat aprovada per unanimitat per la Comissió Delegada de LaLiga, composta per 14 dels 42 clubs que formen LaLiga, fins i tot tenint en compte i sent conscients que hi hauria clubs que podrien no tenir públic, si així ho requerís la seva Comunitat Autònoma".

Els clubs "consideren que aquesta situació no afecta a la integritat de la competició" i LaLliga "intentarà que es reconsideri aquesta decisió de manera urgent, convocant una reunió urgent amb la lliga professional de bàsquet, l'ACB, que és l'altra gran perjudicada per aquesta mesura que considerem discriminatòria i incoherent", conclou laLliga.