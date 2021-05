La retallada continua i tot es manté ben obert

No va ser un mal resultat del tot el que hi va haver ahir a Butarque entre el Leganés i l'Sporting. L'empat sense gols final (0-0) manté el Girona encara en posició de play-off d'ascens a l'espera del que faci aquest vespre el Rayo Vallecano a Sabadell (18.00). Això sí, aquest resultat fa que l'Sporting empati a 58 punts amb els de Francisco i el superi a la classificació -a l'espera del partit a Montilivi de d'aquí a quinze dies- per millor average general. El Leganés, per la seva banda, no s'escapa i se situa a quatre punts dels gironins. Tot plegat fa que ara el Girona sigui sisè, encara en posició de play-off i que estigui molt pendent del resultat d'avui del Rayo a la Nova Creu Alta. Si els madrilenys puntuen, els gironins sortiran d'aquesta situació de privilegi en què han estat, provisionalment, dos dies. No obstant això, si el Rayo perdés contra els vallesans, el Girona sí que confirmaria que es queda en llocs de play-off per primera vegada aquesta temporada.

Pendents del que passi avui a Sabadell, la jornada de moment ha estat més que bona per al Girona. Els de Francisco, arran de la victòria de dissabte contra el Tenerife (1-0), han retallat dos punts a l'Sporting i també al Leganés. Això fa que la distància respecte al play-off, que abans de començar la jornada era de dos punts, s'hagi neutralitzat, perquè, encara que avui guanyés el Rayo, el Girona només cauria al setè lloc per average i no pas per diferència de punts. Sigui com sigui i com que no es cansa ni es cansarà de repetir Francisco, el discurs no varia i des d'ahir que l'equip està centrat en el partit de diumenge al Nuevo Las Gaunas contra la UD Logronyès. Un partit en què els locals arribaran molt a prop de les posicions de descens.

La gran remuntada del Girona va començar al camp del Las Palmas quan l'equip va capgirar el gol inicial de penal de Lemos gràcies a les dianes de Couto i Sylla (1-2). Ja la jornada anterior, l'equip havia salvat un punt contra el Lugo en l'afegit a Montilivi (1-1) en uns dies molt complicats per Francisco en què fins i tot estava sent qüestionat. El tècnic andalús va revelar la setmana passada, en una entrevista a RAC1, que a la mitja part del partit a Las Palmas i amb 1-0 en contra, hi va haver el punt d'inflexió que ho va canviar tot. «Ens vam mirar als ulls. Les cares no eren d'alegria. Perdíem i els jugadors percebien que potser no era el meu millor moment. Tot i això, ens en vam sortir», explicava.

A partir d'aquí, va arribar la gran reacció. El Girona va sortir del Gran Canària amb un desavantatge respecte al play-off de 7 punts. Tanmateix, de mica en mica l'ha anat retallant fins a eixugar-lo del tot aquesta jornada. La ratxa va tenir continuïtat amb la remuntada exprés en l'afegit contra l'Albacete (2-1), un empat a Sabadell (2-2) i la victòria contra el Ponferradina (3-1). A Vallecas semblava que s'havia d'acabar el món quan entre Pulido Santana i Varón Aceitón (VAR) van impedir que el Girona puntués (2-1). Malgrat allunyar-se el play-off a 6 punts, l'equip no va defallir. Amb la política del partit a partit, els de Francisco, sense fer fressa, han retallat els 6 punts i han revifat totes les esperances de poder disputar el play-off amb tres victòries consecutives contra Saragossa (3-0), Oviedo (0-1) i Tenerife (1-0). Tot plegat ha fet que el Girona hagi sumat 19 dels últims 24 punts i hagi entrat de ple en una lluita a la qual ningú li veia.

Els números són clars ara. Amb cinc jornades per disputar-se, els de Francisco continuen depenent d'ells mateixos per aconseguir un dels bitllets per la promoció perquè pel mig hi ha un duel contra l'Sporting, que decidirà també l'average particular. Els rivals dels gironins en aquestes últimes cinc jornades seran la UD Logronyès diumenge (1/4 de 7), l'Sporting de Gijón a Montilivi, el Màlaga a la Rosaleda, l'Alcorcón a l'estadi i, per últim, el Cartagena a fora. Un rival directe, tres que lluiten per no baixar a Segona B i un Màlaga que ja ho tindrà tot fet.