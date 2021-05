El transcendental partit Girona-Sporting es jugarà el dilluns 17 de maig a les 21h

El partit més esperat de la temporada ja té data i hora. El transcendental Girona-Sporting, on hi haurà en joc bona part de les opcions dels dos equips per jugar el "play-off", tancarà la jornada 39 el proper dilluns 17 de març a Montilivi a les 21h, en obert per Gol. Abans, però, el Girona haurà de treure bon resultat diumenge que ve a Las Gaunas contra el Logronyès, i esperar què fa l'equip asturià en el seu duel contra el Lugo. Ara per ara tots dos equips estan empatats a 58 punts, però el Girona duu una ratxa ascendent de joc i resultats i els de David Gallego tot just han sumat dos dels últims 15 punts.





LaLliga també ha anunciat els horaris de la jornada 40, intersetmanal. El Màlaga-Girona s'ha fixat pel dijous 20, a les 19h, a La Rosaleda. Aquest partit es podrà veure per Vamos.