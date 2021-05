La derrota del Rayo manté el Girona en posició de «play-off»

El play-off ja és aquí. És una realitat palpable. Ja no només en l'imaginari col·lectiu. El condicional s´ha convertit en un present ben ferm. El Girona és sisè i així tanca aquesta última jornada. A l'espectacular ratxa de resultats, i per fi una trajectòria regular, se li sumen les pífies dels rivals directes. L'últim a caure, el Rayo Vallecano. Va ser ahir, a la Nova Creu Alta de Sabadell. Desfeta dels madrilenys, que necessitaven puntuar per passar els de Francisco a la classificació, però no van poder contra un rival que va jugar més de mitja hora amb un home menys. Això significa que els 58 punts són suficients per abraçar la sisena plaça, com a mínim fins al proper cap de setmana. I no només això, s'empata amb l'Sporting, que fins fa quatre dies semblava ben lluny, a l'horitzó. El quart, a més, tampoc està tan lluny. Un Leganés que es troba quatre punts per sobre, amb 62. No pas a prop, però també a l'abast, tenint en compte quina és la trajectòria a Montilivi. L'objectiu és clar: aprofitar aquesta inèrcia i un vent favorable per tancar la lliga regular entre els sis primers classificats. El Rayo es queda setè, un punt per sota.

Cinc jornades, quinze punts en joc i tot per decidir. El que semblava fins fa poc més d'un mes una utopia, arribar a les últimes jornades amb opcions de lluitar pel play-off s'ha convertit en una realitat. El Girona ha posat la directa i gràcies a una ratxa de 19 dels últims 24 punts possibles s'ha guanyat el dret a ser un dels candidats a les places de la promoció. Els quatre bitllets, que semblaven adjudicats no fa tant a Almeria, Leganés, Sporting i Rayo ja no estan tan clars gràcies a l'eclosió del Girona i a les ensopegades dels quatre rivals.

En aquest sentit, ni l'Almeria (63) té garantida al cent per cent la presència a les eliminatòries. Per la seva banda, la remuntada del Girona ha permès colar-se per fi en places de promoció, cosa que no havia passat en tota la temporada, empatats amb un Sporting que visitarà ben aviat l'estadi de Montilivi en un partit que es presenta com una autèntica final tenint en compte com es troba ara mateix la classificació. LaLliga va anunciar ahir que el duel amb els asturians es disputarà el dilluns dia 17 a les nou del vespre (21.00). Aquella mateixa setmana se celebrarà una jornada intersetmanal en la qual el Girona visitarà La Rosaleda per enfrontar-se al Màlaga el dijous dia 20 al vespre (19.00). El Rayo Vallecano, per la seva banda, haurà de visitar el Fuenlabrada i després rebre l'Oviedo. En la jornada intersetmanal en què el Girona visita Màlaga, l'Sporting tindrà un partit, en principi còmode contra el Las Palmas al Molinón. De moment, el primer pas és jugar a Logronyo. Una altra prova de foc, tenint en compte que els locals tenen les places de descens ben a prop. La ratxa no els acompanya perquè només han guanyat dos dels últims disset partits.