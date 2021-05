Les dues últimes jornades de Lliga, amb horari unificat

LaLliga ha fet públic aquesta mateixa tarda que les dues últimes jornades a la Segona Divisió A i també a Primera es disputaran en horari unificat. D'aquesta manera, el Girona ja sap quan jugarà els partits contra l'Alcorcón i el Cartagena, quan podria estar-se jugant la classificació per la promoció d'ascens.

La visita de l'Alcorcón a Montilivi serà el dilluns 24 d'aquest mateix mes de maig. El duel començarà a les nou de la nit, com la resta d'enfrontaments d'aquella jornada 41. Només sis dies més tard, el diumenge 30, es tancarà la Lliga regular amb la disputa del darrer partit. En aquella ocasió, el Girona visitarà el camp del Cartagena. També a les nou de la nit.

Passa el mateix amb la Primera Divisió, on encara no hi ha definit el campió ni tampoc els equips que perdran la categoria. La jornada 37, la penúltima, se celebrarà el diumenge 16 de maig i tots els partits es disputaran a partir de dos quarts de set de la tarda. De la seva banda, la jornada 38 tindrà lloc una setmana més tard. Serà el diumenge 23. En aquesta ocasió, amb els partits a les sis.