Cinc autèntiques finals i un objectiu per al Girona

S'ha apretat la cosa, i de quina manera, que a Girona més enllà dels propis resultats no es deixa de mirar amb lupa què fan els rivals directes. Aquests no se n'acaben de sortir, el que unida a l'espectacular ratxa positiva dels de Francisco ha convertit el que havia de ser un final de Lliga ben avorrit en una lluita aferrissada per jugar el play-off. Certificar-ne la classificació depèn del que passi en aquestes properes setmanes. Un mes de maig frenètic i sense treva, amb cinc finals per disputar-se i un únic objectiu. A Montilivi és més clar que mai: mantenir aquest bon ritme per sumar el màxim de punts i tancar la competició regular en una de les sis primeres posicions de la classificació.

Tot i caure a Vallecas, l'equip mai s'ha rendit i ha enllaçat tres victòries consecutives. Totes sense encaixar cap gol: Saragossa (3-0), Oviedo (0-1) i Tenerife (1-0). A la festa s'hi han sumat l'Sporting i el Rayo, que no viuen precisament el seu millor moment. Això deixa, a aquestes altures de la pel·lícula, el Girona en un més que meritori sisè lloc. Són 58 punts, un més que el setè (Rayo) i els mateixos que el cinquè (Sporting). Ara mateix es jugaria la promoció d'ascens, repetint l'experiència de la temporada passada. Però cal rematar la feina i encara falten cinc jornades per disputar-se. Veient com està la cosa, pot passar encara de tot. Són cinc finals les que ha d'afrontar el conjunt de Francisco. Una de les quals, amb un rival directe en aquesta pugna per estar a dalt. Tres, contra equips que s'estan jugant ser o no ser a la categoria el curs vinent. I l'altra, amb un conjunt que sap que ja no atraparà la promoció i que veu el descens des de la tranquil·litat.

Per començar, s'ha de visitar el camp del Logronyès. Serà aquest diumenge, a partir d'un quart de set de la tarda. Un rival que també se la juga, perquè tot i engegar amb molt bon peu aquesta temporada, les coses se li han anat torçant i ara es presenta, amb 41 punts, amb només un de marge respecte les quatre últimes places. És cert que l'abril el va començar amb molt bon peu, guanyant dos partits consecutius contra Tenerife (1-0) i Mirandés (0-1). Però precisament, aquestes dues són les úniques victòries que acumula en les últimes 17 jornades. I també les úniques que ha sumat en tota la segona volta del campionat. Els de Sergio Rodríguez van ser capaços de guanyar sis partits sense aturador en la primera part del calendari per després perdre'n cinc de manera consecutiva. Un d'ells, a Montilivi, el dia que Cristhian Stuani, amb un doblet, tornava a somriure (2-0).

Passi el que passi aquest cap de setmana, les opcions de fer el play-off continuaran intactes sempre i quan el resultat del proper compromís acompanyi. És un dia marcat en vermell el dilluns 17 de maig perquè, a partir de les nou de la nit, el Girona s'enfrontarà a l'Sporting. Un i altre equip es troben ara mateix empatats a 58 punts a la classificació. Quan aquesta diferència, a favor dels asturians, havia sigut molt més àmplia. Però la inèrcia dels de David Gallego no és gens positiva. L'Sporting no guanya des del 30 de març, quan es va imposar al camp del Rayo (0-1). Des d'aquell dia, que només s'ha adjudicat 2 dels últims 15 punts en joc. Un parell d'empats, amb Saragossa i Leganés, i gràcies. També ha patit tres derrotes en aquest mateix lapse de temps: Mirandés (1-2), Tenerife (1-0) i Oviedo (0-1). A tot això, se li suma una sequera golejadora alarmant perquè no marca des de fa un mes. Després, quatre jornades a zero. Repetir el resultat de la primera volta no seria una bona idea. Aquell dia, al Molinón, els gironins van estrenar la temporada i ho van fer amb derrota: 2-0.

Sense massa temps per descansar, la propera estació d'aquest intens recorregut serà La Rosaleda. El dijous 20 de maig, a les set de la tarda, en una jornada intersetmanal per comprimir encara més el calendari. El Màlaga de Sergio Pellicer es troba, ara mateix, en la situació que hauria abraçat el Girona si no hagués premut el pedal de l'accelerador a temps. Els andalusos són onzens, amb 49 punts i tenen la permanència virtual a tocar. La poden aconseguir just abans d'enfrontar-se als de Francisco. Atrapar la promoció no entra en els seus plans. I perquè baixin, molt malament els haurien d'anar les coses. La seva dinàmica no és del tot positiva, això sí, perquè només han sumat un punt dels últims nou i venen de perdre contra Fuenlabrada (0-1) i Espanyol (3-0). Pels interessos del Girona, que el Màlaga guanyi com a mínim un dels propers dos partits seria interessant. Com també, no repetir l'experiència de la primera volta. A Montilivi, un gol d'Escassi a la sortida d'un córner va donar la victòria als visitants (0-1).

Llavors, el desenllaç. Els dos darrers partits, fixats per l'última setmana d'aquest mateix mes de maig. Just ahir se'n feien públics els seus horaris i com era d'esperar, seran unificats en una i altra jornada. Primer el dilluns 24 a les nou de la nit. I a la mateixa hora del diumenge següent, dia 30. Si a Montilivi encara hi ha opcions matemàtiques de lligar el play-off, tothom és conscient que aquestes dues últimes jornades del campionat no seran de pa sucat amb oli. Ni de bon tros. Toca enfrontar-se a dos equips que s'estan jugant la vida i que esgotaran fins a l'últim moment les seves opcions de permanència. Primer, torn per l'Alcorcón a l'estadi. Un equip que ha sigut capaç d'escapolir-se del descens, però que té el perill només un punt per sota. Amb Juan Antonio Anquela s'ha millorat un xic la dramàtica situació que es vivia amb Mere a la banqueta. Però la situació ni de bon tros és per llançar coets i necessita punts per respirar. L'Alcorcón ha guanyat tres dels últims cinc partits i això li ha donat un cop de mà a veure-ho tot plegat des d'una altra perspectiva. Encara que de ben segur que visitarà Montilivi amb deures per fer, el que multiplicarà els seus perills. A la primera volta, desfeta al Santo Domingo (1-0).

Tres quarts del mateix passa amb el Cartagena. Tot dependrà de què és el que faci els propers partits, però l'últim rival del Girona a la Lliga se la juga. Es troba, amb 39 punts al seu caseller particular, endinsat en les places de descens i amb l'aigua al coll tot intentant salvar la categoria. Tres entrenadors han passat per la seva banqueta al llarg dels darrers mesos i la situació no millora. Semblava que se'n sortia, perquè havia aconseguit encadenar sis jornades sense perdre, amb 10 punts de 18, però la derrota al camp del Fuenlabrada (2-1) de diumenge el manté en aquesta zona perillosa, el que multiplica l'angoixa. Castelló, Espanyol, Almeria i Lugo són els quatre rivals del Cartagena abans de rebre els de Francisco en l'última jornada. S'hi pot arribar amb el bitllet pel play-off a la butxaca. També sense cap mena d'opció. O amb l'esperança de sumar un resultat positiu per arribar-hi. Tot dependrà d'aquest últim mes frenètic. Són cinc finals i l'objectiu és més evident que mai.