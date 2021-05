Samu Sáiz: «Arribem en un gran moment però encara no hem aconseguit res»

EL MOMENT PERSONAL

Tinc moltes ganes de fer coses bé. Aquests són els moments més bonics pels jugadors i jo tinc ganes de protagonisme i d'ajudar. Si el míster diu que han de ser 20 minuts, doncs 20 minuts que miraré d'ajudar i i si és de titular, igual. És un dels aspectes bons que ha sabut aconseguir el míster.

LA REACCIÓ

L'equip arriba bé al moment més important de la temporada. EL míster va canviar el sistema i ha anat bé. La gent està compromesa i més centrada en el que volem. El sistema ens ha ajudat a tots a oferir una millor versió. Els uè els laterals que abans podien patir més ara de carrilers aporten molt i estan en molt bona forma, Gumbau està en un gran moment, i tota la plantilla arriba molt bé.

EL SISÈ LLOC

Ha estat una temporada força complicada. Hem tingut moltes baixes i la garrotada de l'any passat va ser molt dura. Ens ha costat entrar-hi. Teníem molts jugadors, molt joves. Potser no ens hi esperàvem ser-hi tan aviat, perquè com aquell qui diu, fa quatre jornades els rivals ens treien una burrada de punts. L'equip hi creu i fa les coses molt bé. Amb el nou sistema hem aconseguit generar moltes més ocasions i alhora que ens en creïn tantes. Ara cal continuar igual amb il·lusió i alegria de fer les coses bé i ja veurem si aconseguireem el premi de ser al play-off.

PRESSIÓ

Ens l'hem de treure. Competim contra equips que són molt poderosos i que durant tota la temporada han estat a dalt amb grans jugadors. Nosaltres anem poc a poc i no volem il·lusionar-nos gaire, perquè de seguida t'ho poden treure. Toca anar de mica en mica, sumant de tres en tres i pensant en Logronyo.

SENSACIONS

Ens agafa en el millor moment. Aconseguim victòries i juguem bé per fases. Hi ha moments en què costa més però, com a tothom. Ara a tots els equips els costa sumar. Sí que arribem en un gran moment però no hem aconseguit res. Anem partit a partit i només pensem en la UD Logronyès.

COMPETÈNCIA

No es noten les baixes de cap jugador. Qui surt ho fa de manera espectacular. És important que hi hagi competència i que el míster s'hagi de trencar el cap.

EL CALENDARI

Com diu el míster i se sol dir sempre, anem partit a partit. Ara bé, és veritat que tothom sap els partits que ens queden i els dels rivals. Me'ls sé jo i els companys també. Si ho vius de veritat, et fixes en tot. És important perquè és molt bonic ser en un play-off i és bo saber-ho.