Valery atrapa els 50 partits oficials amb la samarreta del Girona

S'ha fet gran de cop Valery Fernández. Amb 21 anys ja ha atrapat els 50 partits oficials amb el Girona. Es ben fàcil dir-ho, però força complicat fer-ho. Sobretot si durant el viatge una greu lesió al genoll et fa veure la cara més amarga d'aquest esport. El mig centenar d'aparicions es confirmava dissabte. Només va ser un moment, sortint al descompte pel golejador Franquesa. Però suficient perquè el comptador no s'aturi. Va sumant i ho fa de mica en mica, sense queixar-se ni aixecant la veu. La recepta que el va dur a estrenar-se a Primera, a ser indiscutible a la Copa i a tenir una fitxa professional a Segona. Diverses dates estan marcades en vermell. Totes i cadascuna d'elles, importants en la seva progressió meteòrica des d'aquell 31 d'octubre de 2018. Poc abans de fer 19 anys, Eusebio Sacristán, llavors entrenador a Montilivi, el va convocar per l'anada dels setzens de final de la Copa. Amb el dorsal 34 a l'esquena, va debutar al camp de l'Alabès en un onze de circumstàncies. En edat encara juvenil, i amb fitxa per formar part del Peralada, llavors el segon equip del Girona, va complir el somni d'estrenar-se amb la primera plantilla. Va jugar els 90 minuts en el 2-2 final.

No va ser una aparició puntual. Les circumstàncies, sobretot en forma de lesió (Mojica i Aday van passar-se mesos fora de combat) van fer que passés a entrenar amb els «grans» i ben aviat va arribar el seu debut també a la Lliga, aquest cop a la Primera. El 2 de desembre d'aquell mateix any era titular contra l'Atlètic a casa (1-1). Precisament l'equip contra el qual faria el seu primer gol. Va ser el 16 de gener, ja del 2019. També a la Copa i al Wanda, amb una classificació històrica a la butxaca. Tot i les bones noves, el curs es tancava amb un descens i el següent, ja a Segona, amb una greu lesió al genoll. No va reaparèixer fins més d'un any després, el 13 de juny del passat 2020 a Las Palmas. Des de llavors, mai ha sigut indiscutible però amb Francisco ha anat fent i ha tingut alguna tarda per emmarcar, com la del dia que li va fer dos gols al Cadis a la Copa. O el passat dissabte, quan va atrapar els 50 partits amb el Girona. En vol més i temps en té per aconseguir-ho, perquè de moment el seu contracte no s'acaba fins al 30 de juny del 2023.