Primera visita del Girona al Nou Las Gaunas, el 63è estadi des del retorn a 2a A

Les possibilitats del Girona d'aconseguir un bitllet per al play-off d'ascens demanen aconseguir un bon resultat al partit de diumenge a Logronyo. El duel es presenta apassionant entre dos equips amb objectius antagònics però amb la mateixa necessitat de punts. D'una banda, els gironins volen allargar la bona ratxa per fer un pas endavant més cap a la promoció, mentre que, de l'altra, la UD Logronyès necessita sumar per no veure's enfangat encara més en la lluita per evitar el descens. No serà el primer cop que el Girona jugui a Logronyo, però sí el primer cop que s'enfronta a la UD Logronyès i que visita el Nuevo Las Gaunas. L'estadi on juga els partits el conjunt blanc-i-vermell es convertirà doncs en el número 63 que trepitja el Girona d'ençà que va tornar al futbol professional el 2008.

El Nou Las Gaunas, doncs, agafa el testimoni del Francisco de la Hera d'Almendralejo i del Fernando Torres de Fuenlabrada, els últims estadis que ha visitat el Girona on el resultat va ser de triomf (1-3 i 0-1). El primer va ser Balaídos, amb aquell inoblidable de Jaume Duran (0-1) però pel mig el Girona, gràcies als dos anys de Primera, ha tastat tots els millors camps del futbol espanyol. Des del Wanda Metropolitano al Santiago Bernabéu passant pel Camp Nou i San Mamés. Ara, toca estrenar estadis de Segona A.

El Nuevo Las Gaunas es va inaugurar el febrer del 2002 amb un amistós entre l'històric de tota la vida i ja desaparegut CD Logronyès i l'Alabès que va acabar amb triomf per 1-0 pels locals. Curiosament, l'autor del primer gol al nou estadi va ser Víctor Morales, que uns anys després jugaria al Girona (2004-05). El camp nou -no és gaire lluny d'on era el vell- substituïa l'històric Las Gaunas, que va ser enderrocat i on ara hi ha un parc, pisos i una avinguda amb el nom de CD Logronyès. L'antic Las Gaunas, el Girona sí que l'havia trepitjat tant a la Lliga com a la Copa. Ho va fer tres vegades, sempre contra el CD Logronyès i mai en va sortir victoriós: un empat i dues derrotes. Més de mig segle ha passat ja de les primeres visites del Girona Las Gaunas. Era la temporada 1950-51 i el Girona hi va caure per un clar 6-3 (els gols gironins van ser obra de Xirau dos i Fontanet), en partit de Segona Divisió. Uns anys més tard, el resultat va ser de derrota per la mínima (1-0). Una mica més cap aquí, però encara en blanc-i-negre, els gironins van visitar Las Gaunas en partit de Copa la temporada 1976-77. Aquell dia, l'equip que entrenava Lluís Pujolràs hi va empatar gràcies als gols d'Abete, Martín Abad i Javi Fernández.