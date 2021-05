Sergio Rodríguez «Si els de baix vencen els de dalt, per què nosaltres no?»

La UDLogronyès enceta la jornada només un punt per sobre de les posicions de descens i conscient que necessita sumar per no acabar patint en l'any del debut a la categoria. L'entrenador Sergio Rodríguez és optimista després de l'empat a Castelló (0-0). «S'acosta el final i hi ha resulats que ningú esperava, sobretot d'equips de baix contra els dalt. Si altres equips ho han aconseguit, per què no nosaltres?», deia. L'exjugador del Lleida recorda que «estem bé i vius tot i que algun moment no hem estat al nostre nivell». Pel que fa al Girona, el tècnic en destaca el potencial. «Té un pressupost molt alt i jugadors de molt nivell per la categoria i fins i tot superior. Ha trobat la regularitat últimament», deia. La UD Logronyès tindrà la baixa d'Olaetxea, sancionat, i de Clemente, lesionat. ddg logronyo