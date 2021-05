Que continuï la festa

Per més que digui Francisco Rodríguez que això de mirar la classificació no va pas amb ell, és ben conscient, com tothom, que aquest Girona no és ni de bon tros el mateix que fa uns mesos enrere. Pels resultats, perquè per fi ha trobat la regularitat necessària per aspirar a quelcom amb cara i ulls. Per números, perquè ha sigut capaç d'anar escalant posicions tot retallant punts fins arribar a colar-se en places de play-off. I per plantilla, perquè si bé és cert que els jugadors són els mateixos que a l'inici del curs, ara almenys estan sans i disponibles. Cosa que semblava impossible abans, entre lesions, sancions i coronavirus. Sense fer-li massa cas a la classificació i anant partit a partit, com diu el tòpic, aquest equip es presenta al tram decisiu de la temporada depenent d'ell mateix per fer la promoció. Marcat en vermell està el duel de la setmana vinent amb l'Sporting, tot i que seria un error focalitzar tota l'atenció a vuit dies vista, tenint en compte que aquesta tarda, al nou Las Gaunas (18.15 h), es presenta una molt bona oportunitat per lligar quatre victòries consecutives per primer cop en tot el curs. Serviria, d'entrada, per mantenir-se entre els sis primers i, de passada, per posar pressió als rivals directes. L'Almeria, tercer, va fer els deures divendres, però demà juguen el Leganés (quart), Sporting (cinquè) i Rayo Vallecano (setè). I a tots ells els entraran les presses si el Girona torna a sumar, sobretot si guanya, una opció ben probable tenint en compte quina és la trajectòria actual.

Es va començar el mes de març amb un sac carregat de dubtes i el tècnic, Francisco, més que qüestionat. Dos mesos després, s'arriba al maig en un context totalment diferent. Les victòries i les sensacions són positives. Tant, que l'equip ha anat retallant distàncies amb la part alta de la classificació. Ha sumat 20 punts dels últims 24 possibles i només ha perdut un partit en les darreres nou jornades. Va ser a Vallecas (2-1), oferint una imatge prou acceptable un dia que l'actuació arbitral i el paper del VAR van oferir més dubtes dels esperats.

Amb tot a Logronyo

Des d'aquell dia a Vallecas que totes li ponen al Girona, capaç de guanyar sense encaixar el Saragossa (3-0), Oviedo (0-1) i Tenerife (1-0). Ara, torn per visitar el nou Las Gaunas contra un Logronyès que es juga tancar el cap de setmana o no en places de descens. Francisco recupera Pablo Moreno i Mamadou Sylla. Dues peces més per reforçar l'atac. Ho fa en el moment oportú. No té per tant cap baixa, cosa impensable al llarg d'aquesta temporada. El tècnic ha completat la convocatòria amb la presència dels joves amb fitxa del filial Ibrahima Kébé, Ramon Terrats i Arnau Martínez.

Amb matèria per triar i remenar, Francisco no farà invents i mantindrà el sistema que li ha estat funcionant aquests dos últims mesos. Decidit a fer jugar tres centrals un dia més, està per veure si en aquesta línia repetirà amb Juanpe, Bueno i el jove Arnau Martínez, o si per contra farà entrar Bernardo Espinosa. Si apareix el colombià, caldrà veure qui és el damnificat. Als carrils s'esperen Couto i Franquesa, que ve de marcar el gol de la victòria amb el Tenerife el dissabte passat. També té peces per escollir la zona de mitjos. L'últim dia va apostar per Cristóforo, que viu també el millor moment de la temporada, Gumbau i Monchu. Tots ells tenen molts números de sortir novament d'inici. Al davant, repetirà Stuani i caldrà veure qui l'acompanya. Sylla ha deixat enrere una lesió muscular i està disponible, però no és del tot segur que surti d'entrada. Podria repetir amb Bárcenas o fins i tot posar-hi Samu Sáiz, en una posició on pot deixar volar la seva imaginació i fer mai amb passades de perill o amb rematades a porteria.

Amb encara quatre jornades més, sense comptar la d'avui, per jugar-se, el Girona té també l'oportunitat de, guanyant, sumar un total de 31 punts en el que portem de segona volta. Superaria així els 30 que va ser capaç de lligar durant la primera meitat del calendari. Per fer-ho, però, primer ha de guanyar un Logronyès que està jugant amb foc. Té 41 punts el conjunt que dirigeix Sergio Rodríguez i depèn d'ell mateix per lligar la permanència, però qualsevol errada el podria condemnar a confirmar una de les posicions de perill just quan el més calent és a l'aigüera. És cert que només ha perdut un dels últims cinc partits, una ratxa que signarien molts equips, però el got també es pot veure mig buit des d'una altra perspectiva. El Logronyès només ha guanyat dos dels setze partits que ha disputat en aquesta segona volta, període en què ha encaixat fins a sis derrotes i en totes elles s'ha mostrat incapaç de fer-li cap gol al rival de torn. Lander Olaetxea, indiscutible al mig del camp, està sancionat i no podrà jugar. Tampoc ho podrà fer el central Enrique Clemente, maltractat per les lesions aquesta temporada. L'última, no fa pas massa dies, durant un entrenament. S'hi suma el porter Rubén Miño, també descartat.