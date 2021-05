«Som un bon equip, més unit que mai»

A Francisco no li agrada personalitzar. Ni creure's millor que la resta. És des de la humilitat i el treball que s'aconsegueixen les coses. Sempre ho ha repetit i les seves paraules ara prenen més sentit que mai. La incontestable superioritat del Girona en la victòria davant la UD Logronyès (1-4) afegeix pressió als rivals directes com Rayo i Sporting, però el tècnic no vol fixar-se en res més que no sigui l'equip perquè «no podem controlar el que facin». Sap que «ningú ens regalarà res» i per això a partir d'avui es posarà a preparar el partit de dilluns vinent contra els asturians. «Som un bon equip i estem més units que mai però no podem aixecar gaire la veu perquè la setmana vinent ens toca una altra lluita», afegia.



Repetir onze

La victòria

El Girona - Sporting

La feina dels puntes

El bloc

Els rivals

«He de felicitar tothom. Era el primer cop que veníem els 23 jugadors disponibles, comptant les quatre fitxes del filial. Això és molt important. Hem repetit onze per primera vegada a la temporada, però és treball de tothom des de la humilitat i convenciment. Portem quatre victòries seguides, sabíem que era un equip que es jugava molt a la classificació i ho hem superat. Estem molt contents. Hem de saber portar aquest triomf igual que la resta. No hem de pensar més enllà».«Veníem a un camp complicat, contra un equip que a casa ha sigut fort i ha fet mal a tots els rivals amb força victòries. La victòria 1-4 és pel treball ben fet. Ningú ens ha regalat res, teníem un convenciment exacte del que havíem de fer. Hem llançat bé l'estratègia i interpretat els espais. Encaixar un gol als últims minuts potser fastigueja i és cosa que ha baixat la concentració, però ens enduem els tres punts».«Disfrutarem del viatge en autocar amb tot l'equip satisfet. A partir de demà -avui per al lector- pensarem en l'Sporting, un rival que també lluita pel seu objectiu. Serà un partit difícil i hi centrarem tots els nostres esforços».«Veníem amb molts dies de treball per plantejar el partit i sabíem perfectament el que el Logronyès podia generar-nos. Els nostres puntes havien de fer un gran esforç i Stuani i Yoel han fet un treball defensiu fantàstic. Hem trobat bones situacions amb pilota per trobar espais i a pilota aturada els dos gols han sortit fantàstics. Som realistes i sabem tot el que costa. Tot està molt igualat».«Ningú ha sigut superior a ningú. Cal recalcar tot l'equip. Hauríeu d'haver-lo vist al dinar i abans de disputar el partit. Donant suport als que juguen des de la grada. Som un bon equip i més unit que mai però no podem aixecar gaire la veu. La setmana vinent ens toca una altra lluita. Queden quatre finals».«Hem fet el nostre treball, competint bé i traient la victòria. A partir d'aquí no podem controlar el que facin els rivals».

Gols d'estratègia

«Les dinàmiques hi són per seguir treballant-les amb dedicació. Portem moltes jornades generant perill i marcant d'estratègia, en aquesta categoria és molt important. Les coses no surten perquè anem guanyant. Hi ha compromís de fer les coses bé i aquest és el camí a seguir. Ningú ens regalarà res».