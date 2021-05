Les bones notícies continuen a Montilivi. Després de la victòria contra el Tenerife de diumenge passat, els de Francisco van veure, còmodament des del sofà, com el principal perseguidor, el Rayo Vallecano, no passava de l'empat contra el Leganés (1-1). Aquest resultat permet al Girona ampliar l'avantatge respecte al setè d'un a tres punts. A més a més, el Girona se situa a només dos punts del quart, el Leganés. També ahir a la nit, l'Sporting sí que va fer els deures i va superar el Lugo al Molinón. D'aquesta manera, els asturians continuen empatats a punts amb el Girona però els superen per millor average general. Tot plegat afegeix encara més transcendència al duel de la propera jornada entre els gironins l'Sporting de Montilivi (dilluns, 21.00). Un partit on en joc, a part dels punts, també estarà en joc l'average particular. Cal recordar que al partit de la primera volta, el Girona va perdre a Gijón per 2-0.

El Girona va treure el nas a les posicions de play-off ara fa dues jornades gràcies a la victòria contra el Tenerife (1-0). Aleshores, l'equip va haver d'esperar el resultat del Rayo a Sabadell per saber si es confirmava. La derrota dels madrilenys (1-0) va permetre finalment el Girona accedir per primer cop aquesta temporada en zona de play-off. Amb l'equip desbocat, diumenge passat els de Francisco van golejar la UD Logronyès (1-4) per continuar una setmana més en posicions de promoció.

La victòria al Nuevo Las Gaunas va fer que el Girona continuar una ratxa que ha permès a l'equip sumar 22 dels últims 27 punts possibles. Tot va començar al Gran Canària amb una victòria que qui sap si va evitar una decisió més dràstica del club cap a la banqueta. L'equip venia d'empatar contra el Lugo en l'afegit (1-1) a Montilivi i passava, segurament, pel pitjor moment del curs. El triomf a Las Palmas va tenir continuïtat, gairebé increïblement, amb la remuntada contra l'Albacete gràcies a dos gols de Sylla i Stuani en l'afegit (2-1). A partir d'aquí l'equip s'ho va començar a creure i va treure un bon punt de Sabadell (2-2) abans de superar el Ponferradina (3-1) en un dels millors partits del curs. La derrota a Vallecas semblava posar punt final a l'intent de remuntada però no va ser així. Després del polèmic 2-1 contra el Rayo, els de Francisco han encadenat quatre victòries consecutives -la millor sèrie des de la temporada de l'ascens- que els ha impulsat cap a les posicions de privilegi. Les víctimes han estat Saragossa (3-0), Oviedo (0-1), Tenerife (1-0) i UD Logronyès (1-4).

Després de rebre l'Sporting dilluns, el Girona visitarà el Màlaga dijous que ve (19.00). Les dues últimes jornades, ja en horari unificat, els de Francisco s'enfrontaran a l'Alcorcón a l'estadi i tancaran la Lliga al camp del Cartagena.