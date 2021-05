El Girona B cau i s'allunya de les posicions d'ascens

El Girona B va perdre al Nou Sardenya davant el CE Europa per 3-1. D'aquesta manera, els graciencs van proclamar-se campions de la Tercera Divisió, tot i ja haver certificat l'ascens fa tot just dues jornades. El Girona B va sortir més endollat que el rival, dominant la pilota i acostant-se, tot i que amb poc perill, a la porteria escapulada. Els gironins van avisar amb un parell de xuts perillosos que no van servir per batre Sergio. Tot i així, de mica en mica, els locals es van fer amb la pilota i Àlex Cano, a la sortida d'un còrner, va rematar a la perfecció una centrada de David Jiménez per avançar l'equip gracienc al quart d'hora. El gol no va variar el ritme i la intensitat del filial gironí, que va gaudir d'ocasions per establir l'empat. Tanmateix, Castell va caçar el rebot d'una pilota al pal que havia estavellat David Jiménez i va signar el 2-0. A la represa, res no va poder fer Morilla amb el golàs de Pau López al minut 65. El migcampista va clavar la pilota a l'escaire. Ni tan sols el gol de Resta, set minuts més tard, va fer que l'Europa patís per la victòria ni pel títol de Lliga.



El Girona B és quart amb 43 punts, amb un partit pendent amb el Terrassa a l'Olímpic, que recupera dimecres. Els egarencs visitaran Riudarenes diumenge. Aquest doble enfrontament marcarà el futur.