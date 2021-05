El Girona ja té 3 punts de coixí respecte el Rayo Vallecano en la lluita pel "play-off"

El Girona (61 punts) ja té més a prop el quart (Leganés, 63) que el setè (Rayo, 58), després que aquesta tarda a Vallecas el derbi madrileny s'hagi resolt amb un empat (1-1). D'aquesta manera els de Francisco disposen d'un coixí de tres punts respecte el Rayo, el primer equip que quedaria fora de la promoció a dia d'avui, quan només en falten 12 per disputar. A les 21h ha de començar un altre partit on el Girona hi tindrà posades moltes mirades: Sporting-Lugo. Els asturians, proper rival a Montilivi dilluns de la setmana entrant, són ara sisens amb 58 punts.

El Leganés s'ha avançat molt aviat, abans del quart d'hora de joc, en un gran contraatac culminat per Miguel. A la segona part un penal advertit pel VAR per una trepitjada molt semblant a la que va patir Arnau a Vallecas i que no es va xiular ha permés Trejo fer el gol de l'empat. El Leganés hauria pogut endur-se la victòria en l'últim segon del temps afegit però un cop de cap de Sabin Merino s'ha estavellat al pal amb el porter local batut.