Stuani ja és «pitxitxi» i la llista de golejadors s'engreixa

El gol, a Girona, és cosa de tots. Està més repartit que mai, el que semblava impensable tenint a Cristhian Stuani en plantilla. L'uruguaià s'ha carregat l'equip a l'esquena i ha liderat la parcel·la ofensiva aquestes últimes temporades, salvant els mobles cada dos per tres i fent gols a cabassos. Li ha costat aquesta temporada, però ha despertat el seu olfacte a temps i ara torna a ser el pitxitxi del vestidor. Les xifres no tenen res a veure a la de cursos passats. De moment, però, ja ha atrapat la desena gràcies al doblet que va aconseguir ahir al camp del Logronyès. Cop de testa marca de la casa i un penal, una de les seves especialitats.

La seva actuació d'ahir li permet a Stuani superar Mamadou Sylla, que en duu nou. Són, amb molta diferència, els màxims artillers a Montilivi. El que passa és que aquest any hi ha un grapat de futbolistes que han vist porteria. Cosa que ni de bon tros passava l'última temporada, malgrat disposar, en principi, de més pólvora de tres quarts del camp cap endavant. Són ja quinze els jugadors que han marcat. Els dos últims en sumar-se a la festa són Juanpe Ramírez i el jove Arnau Martínez. Amb només 18 anys s'ha convertit en una peça indiscutible per a Francisco i ahir va obrir la llauna amb un cop de testa després d'un servei de falta de Gerard Gumbau.

Són 26 els futbolistes que el tècnic ha utilitzat en el que portem de curs. Set d'ells, amb fitxa encara del filial i no pas del primer equip. De tots ells, fins a 15 han marcat. Stuani lidera aquesta classificació. És el pitxitxi amb 10. Quatre d'ells els ha fet al Logronyès, tenint en compte els dos d'ahir i els altres dos de la primera volta, a l'estadi. Sylla n'ha fet 9. En comptabilitzen 3 cadascun Enric Franquesa, Yoel Bárcenas i Samu Sáiz. Són 2 els que han aconseguit Nahuel Bustos, Pablo Moreno, Monchu i Bernardo. Completen la llista, amb un per jugador, els abans esmentats Juanpe i Arnau, així com també Valery, Yan Couto, Gumbau i Santi Bueno. Un any enrere van marcar només nou jugadors diferents. Sis menys que ara.