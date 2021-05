El Girona té números de play-off

El Girona ha posat la directa en el darrer mes i mig de competició i arriba a la recta final llançat. L'equip de Francisco es va col·locar entre els sis primers la setmana passada gràcies al triomf contra el Tenerife (1-0) i diumenge passat va consolidar la posició de privilegi amb una victòria intimidadora a Logronyo (1-4). Tot plegat l'ha situat amb 61 punts i en una privilegiada posició per encarar la recta final de la temporada en les millors condicions. L'equip té quatre partits per assegurar-se el bitllet per a la promoció, on, ho sap per experiència, pot passar de tot. La xifra de punts actual després de 38 jornades ja supera la de la temporada passada (56) i és la quarta millor del club a aquestes alçades des que es va instaurar el play-off (2010). Definitivament, l'estripada del Girona aquests últims partits ha fet que hi hagi motius per creure-hi de debò.

La ratxa de 22 punts de 27 possibles han impulsat el Girona en el millor moment. Lluny de les penúries amb què va arrencar l'equip el curs, Francisco ha aconseguit fer una pinya al vestidor i treure el millor d'una plantilla gens coixa per a situar-lo com a clar aspirant al play-off. Repassant una mica la història, si l'equip és capaç de millorar una mica més els 61 punts actuals té molts números per a garantir-se el bitllet. De fet, la temporada passada aquestes alçades en tenia 56 i va acabar cinquè amb 63. Sí que tenia més punts que enguany la temporada de l'ascens. Aleshores, el conjunt de Pablo Machín seguia l'estela del Llevant i, des de la segona posició, veia amb prismàtics des dels 68 punts com els perseguidors no se'n sortien. L'equip que va pujar tenia després de 38 jornades 7 punts d'avantatge respecte el tercer. Només un any abans, en el curs 2015-16 en què l'Osasuna va frustrar l'ascens a la final del play-off, el Girona disposava de 56 punts i estava en plena remuntada cap a un promoció que no es garantiria fins a l'última jornada. Llavors, l'equip era 8è a dos punts del sisè, precisament l'Osasuna. També tenia més punts, forces més, que enguany el curs 2014-15. En la millor temporada de la història, pel que fa a puntuació, els de Pablo Machín eren segons amb 72 punts, els mateixos que l'Sporting, tercer. L'altra temporada en què el conjunt gironí també va disputar la fase d'ascens va ser la 2012-13. Amb Rubi a la banqueta, passades 38 jornades, el Girona ocupava posició d'ascens directe, segon, amb 67 punts i dos d'avantatge respecte al tercer, el Vila-real, que tenia els mateixos que Almeria i Alcorcón.