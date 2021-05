El Girona B ha sumat aquest vespre un empat insuficient a l'Olímpic de Terrassa (1-1) per seguir aspirant a pujar directament a la 2a RFEF, en un partit ajornat al seu dia per un cas de covid a l'equip gironí. Tot i que els d'Axel Vizuete s'han avançat a la vora del descans amb un gran gol des de fora l'àrea de Jofre (min. 43), els egarencs, a la represa, han aconseguit empatar amb un remat de Pelegrín a la sortida d'un corner (min. 74).

Jofre ha tingut una bona ocasió per fer l'1-2 amb un xut de falta directe que ha sortit un pèl alt a 9 minuts del final. El Terrassa, amb aquest resultat, aspira a pujar si guanya diumenge a Riudarenes de nou contra el filial del Girona, en la darrera jornada de la fase d'ascens. Si no ho fa, dependrà del resultat del Vilafranca, que de tota manera, tampoc té clar que pugui pujar perquè és filial del Lleida, que ho té molt complicat per ascendir a 1a RFEF i el més probable és que es quedi a 2a RFEF.

El partit s'ha disputat amb un ritme molt accelerat per part de l'equip local, impulsat des de la grada per un miler d'espectadors. La polèmica acompanyava aquest partit des que es va ajornar, perquè els egarencs van intentar guanyar els tres punts als despatxos en desacord amb la decisió que el duel no es jugués quan tocava. El Girona B, tot i perdre l'opció d'ascens directe, encara el podrà aconseguir en unes eliminatòries de repesca. Per altra banda el Banyoles ha empatat a zero en la visita a Igualada, en un altre partit endarrerit, en aquest cas, de la fase per evitar el descens a Primera Catalana.